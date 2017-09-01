Хабаровский таксист извинился перед «умытыми» зеленкой пассажирками

Водитель такси публично принес извинения пассажиркам, которых заставил «умыться» зеленкой, после того как они не смогли оплатить поездку.
Хабаровский таксист Алексей Насонов заявил, что готов заключить мировое соглашение с девушками. В интервью сайту «Комсомольской правды» он отметил, что не требует от родителей подростков денег за поездку, а примириться хочет, чтобы ослабить общественное давление, которому подвергся после публикация видео с умыванием зеленкой в Сети.
Алексей Насонов, таксист: «Я понимаю, что погорячился и поступил жестко. Но случилось это не только по моей вине — было много событий, которые вызвали такую реакцию».
По словам Насонова, в такси с ним ехали трое подростков — две девушки и парень. Заплатить за поездку из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский они должны были 2 тысячи 150 рублей. Сумма была установлена автоматически, подросткам ее озвучил диспетчер при заказе машины. Насонов уверяет, что заранее поинтересовался у ребят, смогут ли они оплатить проезд, и отправился в путь только после того, как они заверили его в своей платежеспособности.
Однако по приезде на место выяснилось, что наличных у пассажиров нет. При этом молодой человек пообещал найти деньги у знакомых, и водителю еще час пришлось колесить по городу. После этого мужчине и пришла в голову идея умыть пассажиров зеленкой. Причем, утверждает Насонов, девушкам он не угрожал, «умыться» они согласились сами и никаких претензий не высказали.
Алексей Насонов: «Приехали на Красную речку, я пошел в аптеку и купил бутылек зеленки. Открыл крышку, каждый сам по очереди подставил руки и обмазал лицо. Кто все это снимал и кто выложил в Интернет, я не знаю».
Он также прокомментировал видеоролик, на котором похожий на него мужчина сам умывается зеленкой. По его словам, после инцидента он оставил в соцсетях свои контакты и начал получать угрозы от некоего «мстителя».
Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой хабаровский таксист заставляет умываться зеленкой девушку, не заплатившую за проезд. Вторая девушка на видео стоит рядом с испачканным лицом.
Историей заинтересовались в правоохранительных органах, полиция Хабаровска начала доследственную проверку. Самого водителя уволили из службы такси, в которой он работал.
Алексей Насонов, таксист: «Я понимаю, что погорячился и поступил жестко. Но случилось это не только по моей вине — было много событий, которые вызвали такую реакцию».
По словам Насонова, в такси с ним ехали трое подростков — две девушки и парень. Заплатить за поездку из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский они должны были 2 тысячи 150 рублей. Сумма была установлена автоматически, подросткам ее озвучил диспетчер при заказе машины. Насонов уверяет, что заранее поинтересовался у ребят, смогут ли они оплатить проезд, и отправился в путь только после того, как они заверили его в своей платежеспособности.
Однако по приезде на место выяснилось, что наличных у пассажиров нет. При этом молодой человек пообещал найти деньги у знакомых, и водителю еще час пришлось колесить по городу. После этого мужчине и пришла в голову идея умыть пассажиров зеленкой. Причем, утверждает Насонов, девушкам он не угрожал, «умыться» они согласились сами и никаких претензий не высказали.
Алексей Насонов: «Приехали на Красную речку, я пошел в аптеку и купил бутылек зеленки. Открыл крышку, каждый сам по очереди подставил руки и обмазал лицо. Кто все это снимал и кто выложил в Интернет, я не знаю».
Он также прокомментировал видеоролик, на котором похожий на него мужчина сам умывается зеленкой. По его словам, после инцидента он оставил в соцсетях свои контакты и начал получать угрозы от некоего «мстителя».
Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой хабаровский таксист заставляет умываться зеленкой девушку, не заплатившую за проезд. Вторая девушка на видео стоит рядом с испачканным лицом.
Историей заинтересовались в правоохранительных органах, полиция Хабаровска начала доследственную проверку. Самого водителя уволили из службы такси, в которой он работал.
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