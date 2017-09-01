Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
1 сентября, 12:30
Открытый урок с участием Владимира Путина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 00:57
    Сформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» достиг третьей категории мощности. США, наводнения, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» достиг третьей категории мощности

    Сформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» достиг третьей категории мощности

    комментировать
    Сформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» достиг третьей категории мощности

    Сформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» достиг третьей категории мощности

    Сформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» достиг третьей категории мощности
    • Фото Reuters © 2017

      • Ураган «Ирма» движется в сторону Доминиканы, Гаити и Пуэрто-Рико.

      Как сообщается на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами, ураган «Ирма», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей из пяти возможных категорий мощности по шкале Саффира — Симпсона. Скорость ветра в зоне урагана составляет до 185 километров в час.

      Сейчас «Ирма» находится на расстоянии 1,1 тысячи километров к западу от архипелага Кабо-Верде. При этом ураган продолжает двигаться на запад. По прогнозам, «Ирма» может обрушится на территории Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Гаити в середине следующей недели.

      смотретьРазрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы
      Разрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы
      Напомним, сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с 1 июня по 30 ноября. Власти США пока даже не берутся подсчитывать ущерб, причиненный ураганом «Харви» и вызванными им торнадо и грандиозными наводнениями. По предварительным оценкам, убытки могут превысить 160 миллиардов долларов: 1% ВВП Соединенных Штатов.



      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru