Сформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» достиг третьей категории мощности

Ураган «Ирма» движется в сторону Доминиканы, Гаити и
Пуэрто-Рико.
Как сообщается на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами, ураган «Ирма», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей из пяти возможных категорий мощности по шкале Саффира — Симпсона. Скорость ветра в зоне урагана составляет до 185 километров в час.
Сейчас «Ирма» находится на расстоянии 1,1 тысячи километров к западу от архипелага Кабо-Верде. При этом ураган продолжает двигаться на запад. По прогнозам, «Ирма» может обрушится на территории Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Гаити в середине следующей недели.
Напомним, сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с 1 июня по 30 ноября. Власти США пока даже не берутся подсчитывать ущерб, причиненный ураганом «Харви» и вызванными им торнадо и грандиозными наводнениями. По предварительным оценкам, убытки могут превысить 160 миллиардов долларов: 1% ВВП Соединенных Штатов.
Сейчас «Ирма» находится на расстоянии 1,1 тысячи километров к западу от архипелага Кабо-Верде. При этом ураган продолжает двигаться на запад. По прогнозам, «Ирма» может обрушится на территории Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Гаити в середине следующей недели.
Напомним, сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с 1 июня по 30 ноября. Власти США пока даже не берутся подсчитывать ущерб, причиненный ураганом «Харви» и вызванными им торнадо и грандиозными наводнениями. По предварительным оценкам, убытки могут превысить 160 миллиардов долларов: 1% ВВП Соединенных Штатов.
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