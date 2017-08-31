Гимнастка Арина Аверина завоевала золотую медаль ЧМ за упражнение с лентой

Россиянки Арина и Дина Аверины вновь завоевали золото и серебро чемпионата мира по художественной гимнастике.
Золото чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой завоевала представительница России Арина Аверина. набравшая 18,300 балла. Серебряная награда у ее сестры Дины Авериной (17,200). Третье место у гимнастки из Израиля Линой Ашрам (16,650).
Чуть ранее Дина Аверина завоевала золотую награду в упражнении с булавами, а Арина Аверина стала бронзовым призером мирового первенства.
А накануне сестры Аверины http://www.ntv.ru/novosti/1922009/>уже завоевали две золотые и две серебряные медали за упражнения с мячом и обручем. Победительниц поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ставшая первым в истории послом чемпионата мира, которая призвала гимнасток не останавливаться на достигнутом.
Чемпионат мира, который проходит в итальянском Пезаро на Adriatic Arena, продлится до 3 сентября.
Чуть ранее Дина Аверина завоевала золотую награду в упражнении с булавами, а Арина Аверина стала бронзовым призером мирового первенства.
А накануне сестры Аверины http://www.ntv.ru/novosti/1922009/>уже завоевали две золотые и две серебряные медали за упражнения с мячом и обручем. Победительниц поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ставшая первым в истории послом чемпионата мира, которая призвала гимнасток не останавливаться на достигнутом.
Чемпионат мира, который проходит в итальянском Пезаро на Adriatic Arena, продлится до 3 сентября.
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