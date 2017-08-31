Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
1 сентября, 12:30
Открытый урок с участием Владимира Путина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 00:57
    Гимнастка Арина Аверина завоевала золотую медаль ЧМ за упражнение с лентой. Италия, гимнастика, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГимнастка Арина Аверина завоевала золотую медаль ЧМ за упражнение с лентой

    Гимнастка Арина Аверина завоевала золотую медаль ЧМ за упражнение с лентой

    комментировать
    • Фото РИА Новости
    Гимнастка Арина Аверина завоевала золотую медаль ЧМ за упражнение с лентой

    Гимнастка Арина Аверина завоевала золотую медаль ЧМ за упражнение с лентой

    Гимнастка Арина Аверина завоевала золотую медаль ЧМ за упражнение с лентой
    • Фото РИА Новости

      • Россиянки Арина и Дина Аверины вновь завоевали золото и серебро чемпионата мира по художественной гимнастике.

      Золото чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой завоевала представительница России Арина Аверина. набравшая 18,300 балла. Серебряная награда у ее сестры Дины Авериной (17,200). Третье место у гимнастки из Израиля Линой Ашрам (16,650).

      Чуть ранее Дина Аверина завоевала золотую награду в упражнении с булавами, а Арина Аверина стала бронзовым призером мирового первенства.

      смотреть«Это шикарно»: Алина Кабаева оценила триумфальное выступление гимнасток Авериных
      «Это шикарно»: Алина Кабаева оценила триумфальное выступление гимнасток Авериных
      А накануне сестры Аверины http://www.ntv.ru/novosti/1922009/>уже завоевали две золотые и две серебряные медали за упражнения с мячом и обручем. Победительниц поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ставшая первым в истории послом чемпионата мира, которая призвала гимнасток не останавливаться на достигнутом.

      Чемпионат мира, который проходит в итальянском Пезаро на Adriatic Arena, продлится до 3 сентября.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru