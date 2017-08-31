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  • 31.08, 06:48

    «Это шикарно»: Алина Кабаева оценила триумфальное выступление гимнасток Авериных

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    «Это шикарно»: Алина Кабаева оценила триумфальное выступление гимнасток Авериных

    «Это шикарно»: Алина Кабаева оценила триумфальное выступление гимнасток Авериных

    «Это шикарно»: Алина Кабаева оценила триумфальное выступление гимнасток Авериных

    Российские гимнастки триумфально выступили на чемпионате мира. Соревнования накануне вечером стартовали в итальянском Пезаро на Adriatic Arena, которая находится на улице Юрия Гагарина. В первый же день отличились сестры-близнецы Аверины. Их дебют на соревнованиях мирового уровня получился блистательным.

    Дина Аверина завоевала золото в соревнованиях с обручем, ее сестра Арина получила серебряную награду. По результатам выступлений с мячом они поменялись местами на пьедестале — Арина победила, Дина уступила ей всего 0,25 балла.

    Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая стала первым в истории послом чемпионата мира, заявила, что очень рада успеху. Она призывает сестер Авериных и других российских спортсменок не останавливаться на достигнутом.

    Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, посол чемпионата мира по художественной гимнастике: «Художественная гимнастика у нас развивается в хорошем темпе и не должна останавливаться, потому что сейчас меняются правила. Она должна становиться все сложнее и интереснее, только тогда народ еще больше подтянется к этому виду спорта и будет смотреть с удовольствием».

    После триумфального выступления Дины и Арины Авериных на чемпионате мира Алина Кабаева заявила, что испытывает гордость за тренера сборной России Ирину Винер-Усманову.

    Алина Кабаева: «Впервые в истории две сестренки на пьедестале, это было так красиво. Это шикарно и здорово. Я сама не понимаю, где Арина, а где Дина. Показывают, то золото у Дины, то у Арины. Конечно, я испытываю гордость. В первую очередь за девчонок, за своего тренера Ирину Александровну Винер. Мы приходим и уходим, а она остается, воспитывает и тренирует сначала маленьких, а затем и больших звезд».

    Дина Аверина заявила, что на открытии первенства они с сестрой показали максимум. Чемпионат мира в Италии продлится до 3 сентября.

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