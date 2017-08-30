Гимнастки сестры Аверины завоеватели золотые награды в двух дисциплинах на ЧМ мира

Российские гимнастки сестры Дина и Арина Аверины завоевали золото и серебро чемпионата мира, который проходит в Италии.
Российская гимнастка Дина Аверина в упражнениях с обручем завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в итальянском Пезаро. Результат Дины Авериной 19,100 балла. Серебро в этой дисциплине завоевала сестра Дины Арина Аверина (19,000). Третье место заняла японская гимнастка Кахо Минагава (17,700).
А в упражнениях с мячом золотую награду получила Арина Аверина (18,950) а ее сестра-близнец Дина Аверина завоевала серебро (18,700). Третий результат у болгарской гимнастки Невьяны Владиновой (17,950), пишет ТАСС.
Дина Аверина, гимнастка: «Когда я выиграла обруч, я была счастлива, а вот когда с мячом заняла второе место, была еще более счастливой, потому что понимала: у сестры есть золотая медаль, и у меня есть. Думаю, что мы сегодня сделали все, что могли. Нам повезло, что мы друг друга так поддерживаем и всегда страхуем».
Трехкратные чемпионки Европы 19-летние сестры Аверины впервые выступают на чемпионате мира. Мировое первенство в Италии завершится 3 сентября.
А в упражнениях с мячом золотую награду получила Арина Аверина (18,950) а ее сестра-близнец Дина Аверина завоевала серебро (18,700). Третий результат у болгарской гимнастки Невьяны Владиновой (17,950), пишет ТАСС.
Дина Аверина, гимнастка: «Когда я выиграла обруч, я была счастлива, а вот когда с мячом заняла второе место, была еще более счастливой, потому что понимала: у сестры есть золотая медаль, и у меня есть. Думаю, что мы сегодня сделали все, что могли. Нам повезло, что мы друг друга так поддерживаем и всегда страхуем».
Трехкратные чемпионки Европы 19-летние сестры Аверины впервые выступают на чемпионате мира. Мировое первенство в Италии завершится 3 сентября.
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