Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 17:24

    В Британии пройдет первая научная конференция по «Игре престолов»

    комментировать

    В Британии пройдет первая научная конференция по «Игре престолов»

    В Британии пройдет первая научная конференция по «Игре престолов»

    Первая в мире международная научная конференция по сериалу «Игра престолов» и книжной саге «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина пройдет в Великобритании.

    Мероприятие состоится на территории Университета Хартфордшира. Вселенную «Игры престолов» участники будут обсуждать в течение двух дней — 6 и 7 сентября.

    Как сообщает Газета.Ru, на конференции планируется представить около 20 докладов. Темами исследований стали власть и политика в «Песне льда и огня» Джорджа Мартина, «Игра престолов» как современное восприятие жизни позднего Средневековья, фанатские теории о смерти и воскресении Джона Сноу и другие.

    Ожидается, что мероприятие посетят около 30 экспертов из разных стран мира, в том числе из Бразилии и Новой Зеландии. Кроме того, на конференции может присутствовать и обычная публика.

    «Игра престолов» — один из самых популярных сериалов в истории телевидения, снятый по мотивам книжной саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Шоу получило признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета. В настоящее время вышло уже семь сезонов сериала. Последний эпизод седьмого сезона в день выхода собрал более 16,5 млн просмотров и установил новый рекорд в истории сериала.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru