В Британии пройдет первая научная конференция по «Игре престолов»

Первая в мире международная научная конференция по сериалу «Игра престолов» и книжной саге «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина пройдет в Великобритании.
Мероприятие состоится на территории Университета Хартфордшира. Вселенную «Игры престолов» участники будут обсуждать в течение двух дней — 6 и 7 сентября.
Как сообщает Газета.Ru, на конференции планируется представить около 20 докладов. Темами исследований стали власть и политика в «Песне льда и огня» Джорджа Мартина, «Игра престолов» как современное восприятие жизни позднего Средневековья, фанатские теории о смерти и воскресении Джона Сноу и другие.
Ожидается, что мероприятие посетят около 30 экспертов из разных стран мира, в том числе из Бразилии и Новой Зеландии. Кроме того, на конференции может присутствовать и обычная публика.
«Игра престолов» — один из самых популярных сериалов в истории телевидения, снятый по мотивам книжной саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Шоу получило признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета. В настоящее время вышло уже семь сезонов сериала. Последний эпизод седьмого сезона в день выхода собрал более 16,5 млн просмотров и установил новый рекорд в истории сериала.
Как сообщает Газета.Ru, на конференции планируется представить около 20 докладов. Темами исследований стали власть и политика в «Песне льда и огня» Джорджа Мартина, «Игра престолов» как современное восприятие жизни позднего Средневековья, фанатские теории о смерти и воскресении Джона Сноу и другие.
Ожидается, что мероприятие посетят около 30 экспертов из разных стран мира, в том числе из Бразилии и Новой Зеландии. Кроме того, на конференции может присутствовать и обычная публика.
«Игра престолов» — один из самых популярных сериалов в истории телевидения, снятый по мотивам книжной саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Шоу получило признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета. В настоящее время вышло уже семь сезонов сериала. Последний эпизод седьмого сезона в день выхода собрал более 16,5 млн просмотров и установил новый рекорд в истории сериала.
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