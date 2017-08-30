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  • 30.08, 17:11

    Украина депортирует журналистку Первого канала

    4 комментария
    Украина депортирует журналистку Первого канала

    Украина депортирует журналистку Первого канала

    Украина депортирует журналистку Первого канала

    СБУ заявила о готовящейся депортации в РФ журналистки Анны Курбатовой.

    Служба безопасности Украины заявила, что российская журналистка Анна Курбатова будет депортирована в Россию. В настоящее время идет оформление необходимых документов. Об этом спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила на своей странице в Facebook.

    Елена Гитлянская, спикер СБУ: «Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина — правовое государство, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину».

    В связи с задержанием журналистки посольство РФ в Киеве направило ноту в МИД Украины, передает ТАСС.

    Ранее появилось сообщение о похищении российской журналистки. Неизвестные схватили Курбатову в центре Киева и увезли. После этого фамилия журналистки попала в базу украинского сайта «Миротворец». Накануне похищения Курбатова готовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине.

    смотретьВ Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    В Кремле в ответ на это сообщение заявили, что выясняют ситуацию. В СБУ ответили, что «все происходит в рамках законодательства», но от подробностей воздержались.

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