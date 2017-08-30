В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве

Администрация президента РФ намерена прояснить ситуацию вокруг похищения в Киеве журналистки Первого канала Анны Курбатовой.
В Кремле прилагают все возможности для прояснения ситуации вокруг похищения российской журналистки в Киеве.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы пока не располагаем всей информацией, но будем прилагать все возможности, чтобы прояснить ситуацию».
Между тем в Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию в интервью изданию «Украинская правда». Представитель СБУ сказал, что «все происходит в рамках законодательства», воздержавшись от дальнейших подробностей. Издание напомнило также о недавнем задержании журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян, после чего россиянку выдворили из страны.
Ранее в пресс-службе Первого канала подтвердили, что их сотрудницу Курбатову увезли в неизвестном направлении. Последний материал журналистки был о праздновании Дня независимости Украины. После этого фамилия женщины попала в базу украинского сайта «Миротворец». Накануне похищения сотрудница Первого канала готовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине.
Ранее сегодня Минобороны ДНР сообщили об обстреле на востоке Украины журналистов ВГТРК. Съемочная группа снимала репортаж о соблюдении «школьного перемирия».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы пока не располагаем всей информацией, но будем прилагать все возможности, чтобы прояснить ситуацию».
Между тем в Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию в интервью изданию «Украинская правда». Представитель СБУ сказал, что «все происходит в рамках законодательства», воздержавшись от дальнейших подробностей. Издание напомнило также о недавнем задержании журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян, после чего россиянку выдворили из страны.
Ранее в пресс-службе Первого канала подтвердили, что их сотрудницу Курбатову увезли в неизвестном направлении. Последний материал журналистки был о праздновании Дня независимости Украины. После этого фамилия женщины попала в базу украинского сайта «Миротворец». Накануне похищения сотрудница Первого канала готовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине.
Ранее сегодня Минобороны ДНР сообщили об обстреле на востоке Украины журналистов ВГТРК. Съемочная группа снимала репортаж о соблюдении «школьного перемирия».
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