Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 15:40

    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве

    1 комментарий
    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве

    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве

    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве

    Администрация президента РФ намерена прояснить ситуацию вокруг похищения в Киеве журналистки Первого канала Анны Курбатовой.

    В Кремле прилагают все возможности для прояснения ситуации вокруг похищения российской журналистки в Киеве.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы пока не располагаем всей информацией, но будем прилагать все возможности, чтобы прояснить ситуацию».

    Между тем в Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию в интервью изданию «Украинская правда». Представитель СБУ сказал, что «все происходит в рамках законодательства», воздержавшись от дальнейших подробностей. Издание напомнило также о недавнем задержании журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян, после чего россиянку выдворили из страны.

    Ранее в пресс-службе Первого канала подтвердили, что их сотрудницу Курбатову увезли в неизвестном направлении. Последний материал журналистки был о праздновании Дня независимости Украины. После этого фамилия женщины попала в базу украинского сайта «Миротворец». Накануне похищения сотрудница Первого канала готовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине.

    Ранее сегодня Минобороны ДНР сообщили об обстреле на востоке Украины журналистов ВГТРК. Съемочная группа снимала репортаж о соблюдении «школьного перемирия».

    Новости по теме

    Война против журналистов на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru