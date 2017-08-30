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  • 30.08, 17:12

    Глава МИД ФРГ выступил за вывод ядерного оружия США из страны

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    Глава МИД ФРГ выступил за вывод ядерного оружия США из страны

    Глава МИД ФРГ выступил за вывод ядерного оружия США из страны

    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу лидера социал-демократов Мартина Шульца о выводе ядерного оружия США из страны.

    О решении поддержать предложение Шульца глава МИД ФРГ заявил в ходе своего турне по Америке.

    Зигмар Габриэль: «Конечно, я уверен, что необходимо начать разговор о контроле над вооружениями и о разоружении… В связи с этим я считают правильным предложение Мартина Шульца о том, что в конце концов необходимо избавиться от ядерного оружия в нашей стране».

    Как отмечает Газета.Ru, согласно неподтвержденной информации, на сегодняшний день в Германии размещены до 20 американских ядерных боеголовок. Оружие якобы находится на авиабазе рядом с населенным пунктом Бюхель.

    Напомним, в начале августа США провели летные испытания ядерной бомбы B61–12 без боевого заряда. Бомба была сброшена с истребителя F-15E в штате Невада. Впоследствии такие бомбы планируется разместить на базах в Европе.

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