Глава МИД ФРГ выступил за вывод ядерного оружия США из страны

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу лидера
социал-демократов Мартина Шульца о выводе ядерного оружия США из страны.
О решении поддержать предложение Шульца глава МИД ФРГ заявил в ходе своего турне по Америке.
Зигмар Габриэль: «Конечно, я уверен, что необходимо начать разговор о контроле над вооружениями и о разоружении… В связи с этим я считают правильным предложение Мартина Шульца о том, что в конце концов необходимо избавиться от ядерного оружия в нашей стране».
Как отмечает Газета.Ru, согласно неподтвержденной информации, на сегодняшний день в Германии размещены до 20 американских ядерных боеголовок. Оружие якобы находится на авиабазе рядом с населенным пунктом Бюхель.
Напомним, в начале августа США провели летные испытания ядерной бомбы B61–12 без боевого заряда. Бомба была сброшена с истребителя F-15E в штате Невада. Впоследствии такие бомбы планируется разместить на базах в Европе.
Зигмар Габриэль: «Конечно, я уверен, что необходимо начать разговор о контроле над вооружениями и о разоружении… В связи с этим я считают правильным предложение Мартина Шульца о том, что в конце концов необходимо избавиться от ядерного оружия в нашей стране».
Как отмечает Газета.Ru, согласно неподтвержденной информации, на сегодняшний день в Германии размещены до 20 американских ядерных боеголовок. Оружие якобы находится на авиабазе рядом с населенным пунктом Бюхель.
Напомним, в начале августа США провели летные испытания ядерной бомбы B61–12 без боевого заряда. Бомба была сброшена с истребителя F-15E в штате Невада. Впоследствии такие бомбы планируется разместить на базах в Европе.
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