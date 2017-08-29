США провели два испытания атомной бомбы B61–12

Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США отчиталось о двух испытаниях модификации атомной бомбы B61, прошедших в начале августа в рамках программы продления срока ее службы.
Как следует из сообщения НУЯБ, испытания проводились совместно с военно-воздушными силами 8 августа на полигоне в городе Тонопа в штате Невада. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена с истребителя F-15E. В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.
Фил Калбос, заместитель руководителя НУЯБ по программам обороны: «Программа по продлению срока службы B61–12 проходит по расписанию и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные испытания подтверждают правильность дизайна B61–12, когда речь заходит об эффективности системы».
Предыдущее испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда прошло 15 марта.
Начать производство двенадцатой модификации бомбы B61, выпускаемой с 1960-х годов, США планируют в 2020 году.
Фил Калбос, заместитель руководителя НУЯБ по программам обороны: «Программа по продлению срока службы B61–12 проходит по расписанию и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные испытания подтверждают правильность дизайна B61–12, когда речь заходит об эффективности системы».
Предыдущее испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда прошло 15 марта.
Начать производство двенадцатой модификации бомбы B61, выпускаемой с 1960-х годов, США планируют в 2020 году.
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