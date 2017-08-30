Египет могут открыть для российских туристов к концу года

Глава Ассоциации туроператоров России сообщила, что к концу года полеты из России в Египет могут возобновиться.
Египет могут открыть для россиян уже к концу 2017 года. О вероятном возобновлении полетов в Каир сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Ломидзе также отметила, что разрешение на полеты в Египет еще не означает появления большого количества путевок в эту страну, сообщает НСН. Глава Ассоциации туроператоров выразила опасение, что новое открытие Египта как туристического направления будет связано с рядом сложностей, так как рынок «на Египет махнул рукой».
Майя Ломизде: «Появилась информация, что, возможно, что к концу года откроют Каир. Но это все сильно под вопросом. Рынок на Египет махнул рукой. Привязка к расследованию теракта сильно отодвигает открытие Египта как туристического направления».
Россия прекратила воздушное сообщение с Египтом после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в ноябре 2015 года, когда погибли 224 человека. Россия предложила Египту повысить меры безопасности, в том числе направить в аэропорты своих экспертов по безопасности. Но в Каире сочли это покушением на суверенитет.
Ранее сообщалось, что Москва пока не уверена в безопасности египетских аэропортов. Позитивные изменения российские специалисты отметили только в аэропорту Каира. До 30 сентября российские эксперты по безопасности проведут инспекцию в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Ломидзе также отметила, что разрешение на полеты в Египет еще не означает появления большого количества путевок в эту страну, сообщает НСН. Глава Ассоциации туроператоров выразила опасение, что новое открытие Египта как туристического направления будет связано с рядом сложностей, так как рынок «на Египет махнул рукой».
Майя Ломизде: «Появилась информация, что, возможно, что к концу года откроют Каир. Но это все сильно под вопросом. Рынок на Египет махнул рукой. Привязка к расследованию теракта сильно отодвигает открытие Египта как туристического направления».
Россия прекратила воздушное сообщение с Египтом после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в ноябре 2015 года, когда погибли 224 человека. Россия предложила Египту повысить меры безопасности, в том числе направить в аэропорты своих экспертов по безопасности. Но в Каире сочли это покушением на суверенитет.
Ранее сообщалось, что Москва пока не уверена в безопасности египетских аэропортов. Позитивные изменения российские специалисты отметили только в аэропорту Каира. До 30 сентября российские эксперты по безопасности проведут инспекцию в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.
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