Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года

Москва пока не уверена в безопасности египетских аэропортов, заявил источник в российской авиационной отрасли.
Москва не планирует возобновлять авиасообщение с Египтом. Единственным исключением может стать Каир, сообщает сайт газеты «Известия» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.
Источник: «В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас все находится в процессе переговоров».
В российской авиационной отрасли подтвердили, что египетские аэропорты не безопасны для россиян. Единственный город, где наблюдаются позитивные изменения, — это Каир. По данным источника, уже существует условная договоренность об открытии аэропорта в октябре. «Однако все зависит от внутриполитической ситуации в Египте. Необходимо и принципиальное решение Москвы», — подчеркнул собеседник издания.
В авиационных кругах отмечают, что речь пока идет только о регулярных рейсах. В дальнейшем если в Египте будут готовы к увеличению объемов перевозок и обеспечению требований авиационной безопасности, российская сторона может организовать еще одну инспекцию и, возможно, открыть полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Источник: «В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас все находится в процессе переговоров».
В российской авиационной отрасли подтвердили, что египетские аэропорты не безопасны для россиян. Единственный город, где наблюдаются позитивные изменения, — это Каир. По данным источника, уже существует условная договоренность об открытии аэропорта в октябре. «Однако все зависит от внутриполитической ситуации в Египте. Необходимо и принципиальное решение Москвы», — подчеркнул собеседник издания.
В авиационных кругах отмечают, что речь пока идет только о регулярных рейсах. В дальнейшем если в Египте будут готовы к увеличению объемов перевозок и обеспечению требований авиационной безопасности, российская сторона может организовать еще одну инспекцию и, возможно, открыть полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
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