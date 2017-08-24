Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 11:56

    Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года

    комментировать

    Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года

    Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года

    Москва пока не уверена в безопасности египетских аэропортов, заявил источник в российской авиационной отрасли.

    Москва не планирует возобновлять авиасообщение с Египтом. Единственным исключением может стать Каир, сообщает сайт газеты «Известия» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

    Источник: «В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас все находится в процессе переговоров».

    В российской авиационной отрасли подтвердили, что египетские аэропорты не безопасны для россиян. Единственный город, где наблюдаются позитивные изменения, — это Каир. По данным источника, уже существует условная договоренность об открытии аэропорта в октябре. «Однако все зависит от внутриполитической ситуации в Египте. Необходимо и принципиальное решение Москвы», — подчеркнул собеседник издания.

    В авиационных кругах отмечают, что речь пока идет только о регулярных рейсах. В дальнейшем если в Египте будут готовы к увеличению объемов перевозок и обеспечению требований авиационной безопасности, российская сторона может организовать еще одну инспекцию и, возможно, открыть полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

    Новости по теме

    Катастрофа A321. Авиасообщение с Египтом

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru