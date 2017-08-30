Журналистку из Украины назвали на границе «курвой» и пытались не пустить в ЕС

Сотрудница украинского телеканала «1+1» рассказала в соцсетях об инциденте, который случился с ней на польской границе.
Журналистка украинского канала «1+1» Галина Роспопа пытается оспорить штраф в 200 злотых (около 3300 рублей), который ей выписали польские пограничники, когда она пересекала границу с ЕС.
Роспора рассказала в Facebook, что инцидент произошел в Грушеве. Женщина пересекала польско-украинскую границу на автомобиле, ее остановил сотрудник КПП. Пограничники начали оскорблять автомобилистку и оштрафовали после слов о том, что «украинцы достали». «Вам открыли границы, и вы решили, что вам все можно. Повыпускали вас в Европу, курва, вас можно наказать только деньгами», — цитирует журналистка пограничника.
Галина Роспопа оплатила штраф и после пересечения границы сразу же составила жалобу в польские инстанции.
Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу в ночь на 11 июня. Он не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью. Буквально на следующий день после введения безвиза на границе Украины с Польшей образовались огромные очереди, за сутки в Европу уехали более 3 тысяч жителей Украины, сообщали в Госпогранслужбе этой страны.
Роспора рассказала в Facebook, что инцидент произошел в Грушеве. Женщина пересекала польско-украинскую границу на автомобиле, ее остановил сотрудник КПП. Пограничники начали оскорблять автомобилистку и оштрафовали после слов о том, что «украинцы достали». «Вам открыли границы, и вы решили, что вам все можно. Повыпускали вас в Европу, курва, вас можно наказать только деньгами», — цитирует журналистка пограничника.
Галина Роспопа оплатила штраф и после пересечения границы сразу же составила жалобу в польские инстанции.
Якщо ви думали, що я покричала у Фейсбуці і забула — ви глибоко помиляєтесь)). Одним словом, я вже другий тиждень займаю…Опубликовано Галиной Роспопой 29 августа 2017 г.
Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу в ночь на 11 июня. Он не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью. Буквально на следующий день после введения безвиза на границе Украины с Польшей образовались огромные очереди, за сутки в Европу уехали более 3 тысяч жителей Украины, сообщали в Госпогранслужбе этой страны.
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