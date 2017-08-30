Хозяйку горевшего в Красноярске дома престарелых отправили под домашний арест

Суд в Красноярске отправил под домашний арест на два месяца хозяйку пансионата для престарелых «Жемчужина», где при пожаре погибли три человека.
Суд Железнодорожного района избрал меру пресечения владелице частного пансионата в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.
Следователи заявили в суде, что владелица пансионата «Жемчужина» «могла оказать давление на свидетелей и потерпевших с целью изменения показаний в ее пользу и уничтожить возможные улики».
Пожар произошел 28 августа в частном пансионате для престарелых в Красноярске, 34 человека были эвакуированы. Пожар в доме престарелых произошел из-за возгорания в соседской бане, примыкавшей к ограждению частного пансионата. Огонь перекинулся на террасу и верхний этаж здания. Погибли три человека.
Возбуждено уголовное дело. Ранее в доме 47-летней хозяйки учреждения прошел обыск. Известно, что пансионат был открыт три месяца назад.
Следователи заявили в суде, что владелица пансионата «Жемчужина» «могла оказать давление на свидетелей и потерпевших с целью изменения показаний в ее пользу и уничтожить возможные улики».
Пожар произошел 28 августа в частном пансионате для престарелых в Красноярске, 34 человека были эвакуированы. Пожар в доме престарелых произошел из-за возгорания в соседской бане, примыкавшей к ограждению частного пансионата. Огонь перекинулся на террасу и верхний этаж здания. Погибли три человека.
Возбуждено уголовное дело. Ранее в доме 47-летней хозяйки учреждения прошел обыск. Известно, что пансионат был открыт три месяца назад.
Комментарии