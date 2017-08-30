В Госдуме разъяснили идею о переносе начала учебного года

Депутат от фракции ЛДПР Вадим Деньгин объяснил, с чем связана инициатива перенести начало учебного года на 1 октября.
Парламентарий отметил, что о переносе начала учебного года уже давно просят многие регионы страны. По мнению депутата, принятие закона позволит «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей», а регионы смогут сами регулировать начало и конец занятий в соответствии с климатическими, национальными и иными особенностями конкретного муниципального образования.
Деньгин добавил, что летние каникулы также будут смещены на месяц, их начало придется на 1 июля, пишет «Парламентская газета».
Вадим Деньгин: «Мы предлагаем сместить учебный год и каникулы на месяц. То есть год может начинаться 1 октября, а каникулы с 1 июля. Также мы предлагаем увеличить межчетвертные каникулы».
Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года в школах. Инициатива поступила от депутатов Госдумы от фракции ЛДПР. По их мнению, законопроект позволит органам местного самоуправления более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года, исходя из климатических или иных условий.
Деньгин добавил, что летние каникулы также будут смещены на месяц, их начало придется на 1 июля, пишет «Парламентская газета».
Вадим Деньгин: «Мы предлагаем сместить учебный год и каникулы на месяц. То есть год может начинаться 1 октября, а каникулы с 1 июля. Также мы предлагаем увеличить межчетвертные каникулы».
Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года в школах. Инициатива поступила от депутатов Госдумы от фракции ЛДПР. По их мнению, законопроект позволит органам местного самоуправления более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года, исходя из климатических или иных условий.
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