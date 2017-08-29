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  • 30.08, 00:30

    Законопроект о переносе начала учебного года внесли в Думу

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    Законопроект о переносе начала учебного года внесли в Думу

    Законопроект о переносе начала учебного года внесли в Думу

    Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предлагают разрешить органам местного самоуправления переносить начало учебного года на 1 октября в силу климатических или иных условий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

    По мнению авторов законопроекта Вадима Деньгина, Михаила Дегтярева и Бориса Чернышова, обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных, социальных и иных особенностей «объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года». Дата 1 сентября сохранится как общая дата начала учебного года, но муниципальные образования смогут переносить ее в зависимости от объективных условий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Жириновцы считают, что данное нововведение позволит «более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей». Учебный год в случае переноса начала занятий должен заканчиваться «в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы».

    В Общественной палате РФ инициативу ЛДПР назвали громкой, но бесперспективной. ОП даст на законопроект отрицательное заключение, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.

    Диана Гурцкая, Общественная палата РФ: «Общественная палата в рамках процедуры общественных слушаний даст отрицательное заключение на данный проект, я в этом уверена. Мне трудно представить, что кто-то серьезно отнесется к такой инициативе. Это как с темой переноса столицы — громко, ярко, бесперспективно».

    По ее словам, 1 Сентября — «один из объединяющих наше общество символов», передает РИА Новости.

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