Законопроект о переносе начала учебного года внесли в Думу

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предлагают разрешить органам местного самоуправления переносить начало учебного года на 1 октября в силу климатических или иных условий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.
По мнению авторов законопроекта Вадима Деньгина, Михаила Дегтярева и Бориса Чернышова, обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных, социальных и иных особенностей «объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года». Дата 1 сентября сохранится как общая дата начала учебного года, но муниципальные образования смогут переносить ее в зависимости от объективных условий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Жириновцы считают, что данное нововведение позволит «более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей». Учебный год в случае переноса начала занятий должен заканчиваться «в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы».
В Общественной палате РФ инициативу ЛДПР назвали громкой, но бесперспективной. ОП даст на законопроект отрицательное заключение, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.
Диана Гурцкая, Общественная палата РФ: «Общественная палата в рамках процедуры общественных слушаний даст отрицательное заключение на данный проект, я в этом уверена. Мне трудно представить, что кто-то серьезно отнесется к такой инициативе. Это как с темой переноса столицы — громко, ярко, бесперспективно».
По ее словам, 1 Сентября — «один из объединяющих наше общество символов», передает РИА Новости.
Жириновцы считают, что данное нововведение позволит «более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей». Учебный год в случае переноса начала занятий должен заканчиваться «в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы».
В Общественной палате РФ инициативу ЛДПР назвали громкой, но бесперспективной. ОП даст на законопроект отрицательное заключение, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.
Диана Гурцкая, Общественная палата РФ: «Общественная палата в рамках процедуры общественных слушаний даст отрицательное заключение на данный проект, я в этом уверена. Мне трудно представить, что кто-то серьезно отнесется к такой инициативе. Это как с темой переноса столицы — громко, ярко, бесперспективно».
По ее словам, 1 Сентября — «один из объединяющих наше общество символов», передает РИА Новости.
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