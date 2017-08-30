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  • 30.08, 02:01
    КНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына. ООН, США, Северная Корея, Южная Корея, Япония, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына

    КНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына

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    КНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына

    КНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына

    КНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына

      КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету «Хвасон-12». При запуске присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

      Об этом сообщило южнокорейское информагентство Рёнхап. По его данным, Ким Чен Ын заявил, что это ракетное испытание стало «прелюдией» к пуску ракет к острову Гуам с американской военной базой, передает РИА Новости.

      С начала года это уже 16-й запуск, и эксперты вынуждены признать: ракетная программа Северной Кореи развивается стремительно. И это при том, что КНДР — страна, мягко говоря, небогатая.

      Подробности — в материале «Итогов дня».

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