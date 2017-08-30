Изображая жертву: зачем Украина делает из России «агрессора»

Какие шкурные интересы преследует Киев, пытаясь законодательно повесить на Россию ярлык
страны-агрессора? И что может случиться с Донбассом, если этот закон пройдет в Раде?
Новое громкое антироссийское заявление прозвучало из Киева. Власти страны решили на законодательном уровне признать Россию «агрессором». И это не просто мысли вслух приближенных президента Порошенко — реальный документ уже почти готов к рассмотрению в Верховной раде.
Скандальный законопроект презентовала в телеэфире представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко. По ее словам, формулировка «Россия — страна-агрессор», по сути, дает Украине право самообороняться и не нести ответственности за всё, что происходит в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе за боевые действия. Но главное не это.
Ирина Луценко, представитель Петра Порошенко в Верховной раде Украины: «Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это, еще раз, не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов».
Таким образом, новый закон — это некая уловка. Украинские эксперты говорят: то, что в законопроекте называют «реинтеграцией» Донбасса, дает возможность Порошенко ввести в регионе военное положение, а также использовать вооруженные силы против мятежных республик под предлогом «сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и возобновления территориальной целостности Украины».
Подробности — в материале «Итогов дня».
Скандальный законопроект презентовала в телеэфире представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко. По ее словам, формулировка «Россия — страна-агрессор», по сути, дает Украине право самообороняться и не нести ответственности за всё, что происходит в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе за боевые действия. Но главное не это.
Ирина Луценко, представитель Петра Порошенко в Верховной раде Украины: «Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это, еще раз, не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов».
Таким образом, новый закон — это некая уловка. Украинские эксперты говорят: то, что в законопроекте называют «реинтеграцией» Донбасса, дает возможность Порошенко ввести в регионе военное положение, а также использовать вооруженные силы против мятежных республик под предлогом «сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и возобновления территориальной целостности Украины».
Подробности — в материале «Итогов дня».
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