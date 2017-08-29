Украина назовет РФ «страной-агрессором» на законодательном уровне

Киев планирует назвать Россию
«страной-агрессором» в законопроекте о реинтеграции Донбасса.
Об этом в эфире украинского ТВ заявила представитель президента Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.
По ее словам, законопроект «на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте». Луценко также отметила, что Украина провела консультации по этому вопросу со странами «нормандской четверки», передает РИА Новости.
В документе также присутствует прямая отсылка к 51-й статье Устава ООН (о праве на самооборону). «Это означает, что Украина имеет право обороняться. Еще раз — это не война, а самооборона», — добавила Луценко. По ее словам, это позволит сохранить существующий формат поддержки со стороны Международного валютного фонда.
По ее словам, законопроект «на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте». Луценко также отметила, что Украина провела консультации по этому вопросу со странами «нормандской четверки», передает РИА Новости.
В документе также присутствует прямая отсылка к 51-й статье Устава ООН (о праве на самооборону). «Это означает, что Украина имеет право обороняться. Еще раз — это не война, а самооборона», — добавила Луценко. По ее словам, это позволит сохранить существующий формат поддержки со стороны Международного валютного фонда.
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