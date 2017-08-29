Депутат Рады назвал слова Юнкера об Украине «издевательством над туземцами»

Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что последние заявления главы Еврокомиссии
Жан-Клода Юнкера об Украине можно расценить как «издевательство над туземцами». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Евгений Мураев: «Находясь в кругу своих, „белых людей“, председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к „своему другу Порошенко“. Не было необходимости расшаркиваться, соблюдая дипломатический протокол. Собственно говоря, он ведь прекрасно знал, что речь перед послами ЕС широко разойдется».
Второй момент «издевательства над туземцами» Мураев увидел в том, что Юнкер побрезговал донести свою позицию до украинских «друзей» лично.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе, посоветовал Порошенко не ассоциировать свою страну с ЕС и НАТО, поскольку она не входит ни в одно из объединений.
Второй момент «издевательства над туземцами» Мураев увидел в том, что Юнкер побрезговал донести свою позицию до украинских «друзей» лично.
То, что сказал Жан-Клод Юнкер про наивные мечты украинской власти о ЕС и НАТО не столь важно, сколько как он это сказал …Опубликовано Евгением Мураевым 29 августа 2017 г.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе, посоветовал Порошенко не ассоциировать свою страну с ЕС и НАТО, поскольку она не входит ни в одно из объединений.
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