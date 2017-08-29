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  • 29.08, 21:29

    Депутат Рады назвал слова Юнкера об Украине «издевательством над туземцами»

    2 комментария

    Депутат Рады назвал слова Юнкера об Украине «издевательством над туземцами»

    Депутат Рады назвал слова Юнкера об Украине «издевательством над туземцами»

    Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что последние заявления главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об Украине можно расценить как «издевательство над туземцами». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Евгений Мураев: «Находясь в кругу своих, „белых людей“, председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к „своему другу Порошенко“. Не было необходимости расшаркиваться, соблюдая дипломатический протокол. Собственно говоря, он ведь прекрасно знал, что речь перед послами ЕС широко разойдется».

    Второй момент «издевательства над туземцами» Мураев увидел в том, что Юнкер побрезговал донести свою позицию до украинских «друзей» лично.

    То, что сказал Жан-Клод Юнкер про наивные мечты украинской власти о ЕС и НАТО не столь важно, сколько как он это сказал …

    Опубликовано Евгением Мураевым 29 августа 2017 г.


    Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе, посоветовал Порошенко не ассоциировать свою страну с ЕС и НАТО, поскольку она не входит ни в одно из объединений.

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