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  • 29.08, 15:25

    «Не ЕС и не НАТО»: глава Еврокомиссии указал Украине на ее место

    3 комментария

    «Не ЕС и не НАТО»: глава Еврокомиссии указал Украине на ее место

    «Не ЕС и не НАТО»: глава Еврокомиссии указал Украине на ее место

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе, выразил свое несогласие с позицией Киева.

    Юнкер напомнил о высказывании президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина — это ЕС и НАТО, сообщает ТАСС.

    Жан-Клод Юнкер: «Я видел, как мой друг президент Порошенко несколько дней назад сказал: смотрите, Украина — это уже почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она не является ни тем, ни другим, и важно, чтобы все это понимали».

    Ранее Порошенко после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом признал, что пока Украина не соответствует критериям, необходимым для вступления в альянс.

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