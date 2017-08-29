«Не ЕС и не НАТО»: глава Еврокомиссии указал Украине на ее место

Глава Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе, выразил свое несогласие с позицией Киева.
Юнкер напомнил о высказывании президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина — это ЕС и НАТО, сообщает ТАСС.
Жан-Клод Юнкер: «Я видел, как мой друг президент Порошенко несколько дней назад сказал: смотрите, Украина — это уже почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она не является ни тем, ни другим, и важно, чтобы все это понимали».
Ранее Порошенко после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом признал, что пока Украина не соответствует критериям, необходимым для вступления в альянс.
Жан-Клод Юнкер: «Я видел, как мой друг президент Порошенко несколько дней назад сказал: смотрите, Украина — это уже почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она не является ни тем, ни другим, и важно, чтобы все это понимали».
Ранее Порошенко после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом признал, что пока Украина не соответствует критериям, необходимым для вступления в альянс.
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