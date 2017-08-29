Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Каспийске

Стражи порядка задержали предполагаемого участника нападения на своих коллег в Каспийске.
Известно, что подозреваемому 21 год, он житель Каспийска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по Республике Дагестан.
Расул Темирбеков, старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону: «По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний житель города Каспийск. Решается вопрос об избрании меры пресечения».
Накануне на заправке в центре Каспийска неизвестные с ножами накинулись на полицейских, один сотрудник патрульно-постовой службы погиб, еще один получил ранение. Двое нападавших были убиты на месте. У преступников нашли ножи и предметы с символикой запрещенной в России группировки «Исламское государство». Злоумышленники пытались отнять у сотрудников полиции оружие, чтобы затем применить его против них.
Расул Темирбеков, старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону: «По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний житель города Каспийск. Решается вопрос об избрании меры пресечения».
Накануне на заправке в центре Каспийска неизвестные с ножами накинулись на полицейских, один сотрудник патрульно-постовой службы погиб, еще один получил ранение. Двое нападавших были убиты на месте. У преступников нашли ножи и предметы с символикой запрещенной в России группировки «Исламское государство». Злоумышленники пытались отнять у сотрудников полиции оружие, чтобы затем применить его против них.
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