В Дагестане неизвестные с большими ножами убили полицейского

В Дагестане неизвестные напали на полицейских, один сотрудник патрульно-постовой службы погиб, еще один ранен. Их напарнику удалось отразить удар и ликвидировать преступников. При себе у нападавших были ножи и предметы с символикой запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Как сообщает корреспондент НТВ Омар Магомедов, оба нападавших были убиты на месте. Это молодые люди 20–25 лет. По его словам, все происходящее напоминало «парижский сценарий»: нападавшие пытались отнять у сотрудников полиции оружие, чтобы затем применить его против них.



Нападение произошло на заправке в центре Каспийска. В патрульной машине находились трое полицейских. Один из них вышел, чтобы отдать талон оператору. В этот момент и произошло нападение. Нападавшие были вооружены большими ножами. Один полицейский получил серьезное ранение в шею, от которого скончался. Второй сотрудник получил ранение в живот и сейчас находится в больнице. Третий напарник открыл по нападавшим огонь.



Расул Темирбеков, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Дагестан: «Двое мужчин нанесли ножевые ранения двум сотрудникам местного отдела полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей. От причиненных ранений один из полицейских скончался, второй доставлен в больницу. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются личности нападавших, расследование продолжается».



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».