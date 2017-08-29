Архитектор из Белоруссии погиб при странных обстоятельствах в московской квартире

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины на
юго-западе Москвы, тело которого с колото-резаным ранением головы обнаружили в квартире в понедельник вечером.
Напомним, тело мужчины 1979 года рождения обнаружил его сосед в квартире одного из жилых домов на Литовском бульваре. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако следствие также не исключает возможности, что мужчина сам причинил себе смертельное ранение.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший приехал в Москву из Белоруссии и работал архитектором. Умер мужчина от ранения в глаз небольшим кухонным ножом. Признаков борьбы и иных свидетельств насильственной смерти следователи на месте происшествия не обнаружили.
Между тем в СУ СК по Москве сообщили, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший приехал в Москву из Белоруссии и работал архитектором. Умер мужчина от ранения в глаз небольшим кухонным ножом. Признаков борьбы и иных свидетельств насильственной смерти следователи на месте происшествия не обнаружили.
Между тем в СУ СК по Москве сообщили, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
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