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  • 29.08, 10:53

    Мертвого архитектора из Белоруссии со стержнем в глазу нашли в московской квартире

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    Мертвого архитектора из Белоруссии со стержнем в глазу нашли в московской квартире

    Мертвого архитектора из Белоруссии со стержнем в глазу нашли в московской квартире

    Архитектор из Белоруссии найден мертвым в квартире на юго-западе столицы.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в квартире на Литовском бульваре обнаружено тело гражданина Белоруссии 1979 года рождения. Сообщается, что мужчина лежал на полу на животе, а из его глаза торчал металлический стержень.

    По словам источника, покойный работал в столице архитектором. Тело обнаружил его знакомый, тоже гражданин Белоруссии. Обстоятельства смерти мужчины выясняются, проводится проверка.

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