Мертвого архитектора из Белоруссии со стержнем в глазу нашли в московской квартире

Архитектор из Белоруссии найден мертвым в квартире на
юго-западе столицы.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в квартире на Литовском бульваре обнаружено тело гражданина Белоруссии 1979 года рождения. Сообщается, что мужчина лежал на полу на животе, а из его глаза торчал металлический стержень.
По словам источника, покойный работал в столице архитектором. Тело обнаружил его знакомый, тоже гражданин Белоруссии. Обстоятельства смерти мужчины выясняются, проводится проверка.
По словам источника, покойный работал в столице архитектором. Тело обнаружил его знакомый, тоже гражданин Белоруссии. Обстоятельства смерти мужчины выясняются, проводится проверка.
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