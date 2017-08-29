Победительница «Ты супер!» Валерия Адлейба поддержала друга в проекте «Ты супер! Танцы»

2 сентября на телеканале НТВ стартует международный детский танцевальный конкурс «Ты супер! Танцы», который даст шанс талантливым юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Одной из первых гостей проекта стала победительница «Ты супер!» Валерия Адлейба. Она приехала поддержать своего друга, который представляет на конкурсе Абхазию.
В проекте «Ты супер! Танцы» участвует 13-летний Леон Капба. Он и Лера Адлейба учатся в одной школе-интернате города Очамчира и давно дружат, поэтому победительница вокального шоу «Ты супер!» прилетела из Абхазии, чтобы приободрить Леона перед важным выступлением в танцевальном конкурсе.
Валерия Адлейба: «Я очень рада, что Леон представил наш абхазский народный танец. Когда я увидела его на сцене, внутри меня все перевернулось, я почувствовала гордость за своего друга и свою страну — добрую, солнечную, гостеприимную!»
До долгожданной премьеры конкурса «Ты супер! Танцы» осталось всего четыре дня. Репетиции, съемки, постоянное внимание, выступления — это непростое испытание, и многие ребята, которые ни разу в жизни не выезжали из своих городов, сильно волнуются. Конечно, детям помогают взрослые, но ценнее всего дружеская поддержка сверстников.
Леон рассказал Лере, что очень надеется на победу в конкурсе. У него есть все шансы: мальчик занимается танцами с семи лет, выступает в составе детского хореографического ансамбля «Ерцаху» под руководством заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Чичиковича Логуа, активно участвует в танцевальных фестивалях и конкурсах. Леон мечтает научиться танцевать так хорошо, чтобы однажды представить народные танцы своей республики на главной сцене России — в Кремлёвском дворце.
Леон Капба: «Все мои друзья говорят, что я обязательно пройду отборочные туры и даже одержу победу, но я пока не уверен».
Увидеть выступление Леона Капбы зрители смогут уже в эту субботу, 2 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Валерия Адлейба: «Я очень рада, что Леон представил наш абхазский народный танец. Когда я увидела его на сцене, внутри меня все перевернулось, я почувствовала гордость за своего друга и свою страну — добрую, солнечную, гостеприимную!»
До долгожданной премьеры конкурса «Ты супер! Танцы» осталось всего четыре дня. Репетиции, съемки, постоянное внимание, выступления — это непростое испытание, и многие ребята, которые ни разу в жизни не выезжали из своих городов, сильно волнуются. Конечно, детям помогают взрослые, но ценнее всего дружеская поддержка сверстников.
Леон рассказал Лере, что очень надеется на победу в конкурсе. У него есть все шансы: мальчик занимается танцами с семи лет, выступает в составе детского хореографического ансамбля «Ерцаху» под руководством заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Чичиковича Логуа, активно участвует в танцевальных фестивалях и конкурсах. Леон мечтает научиться танцевать так хорошо, чтобы однажды представить народные танцы своей республики на главной сцене России — в Кремлёвском дворце.
Леон Капба: «Все мои друзья говорят, что я обязательно пройду отборочные туры и даже одержу победу, но я пока не уверен».
Увидеть выступление Леона Капбы зрители смогут уже в эту субботу, 2 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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