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  • 28.08, 18:15
    «Ты супер! Танцы»: участники нового шоу на НТВ готовятся к испытаниям. дети и подростки, НТВ, телевидение, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер! Танцы»: участники нового шоу на НТВ готовятся к испытаниям

    «Ты супер! Танцы»: участники нового шоу на НТВ готовятся к испытаниям

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    «Ты супер! Танцы»: участники нового шоу на НТВ готовятся к испытаниям

    «Ты супер! Танцы»: участники нового шоу на НТВ готовятся к испытаниям

    «Ты супер! Танцы»: участники нового шоу на НТВ готовятся к испытаниям

      В эту субботу на НТВ стартует новое шоу — «Ты супер! Танцы». На подмосковную базу уже съехались юные танцоры практически из всех республик бывшего Советского Союза. Многие из них в столице впервые.

      Полторы сотни юных танцоров приехали из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Абхазии. А еще из городов России — от Мурманска до Владикавказа, от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

      Все они — дети, оставшиеся без попечения родителей. Кто-то живет в детском доме, кто-то в приемной семье. Участие в проекте — это шанс заявить о себе и сделать первые шаги на профессиональной сцене. Большинство участников проекта «Ты супер! Танцы» в Москве оказались впервые.

      Вскоре после приезда участников на подмосковную базу проекта по корпусам прокатилась новость — 14-летнего подростка арестовали за танец на улице. Это произошло в Саудовской Аравии, где не принято выплясывать на улицах. Но участники проекта уверены: мальчика нужно поддержать. И уже через 15 минут несколько десятков юных артистов исполнили танец прямо на улице.

      Впереди у ребят ежедневные многочасовые репетиции и самые волнующие выходы на сцену. Кто-то уедет домой после первого выступления, а для кого-то эта база станет домом на следующие четыре месяца. Но каждый из них свою самую большую победу уже одержал — победу над собой.

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