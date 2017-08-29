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  • 29.08, 10:53

    МИД РФ предостерег США от «ущербных и политически вредных» действий

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    МИД РФ предостерег США от «ущербных и политически вредных» действий

    МИД РФ предостерег США от «ущербных и политически вредных» действий

    Москва надеется, что ответных действий США на сокращение штата американской дипмиссии не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на 62-й Пагуошской конференции в Астане.

    Рябков отметил, что Вашингтон пока не оповестил Москву о том, какие меры он планирует принять в ответ на сокращение штата американской дипмиссии в России.

    Сергей Рябков: «Мы видели только несколько сигналов, несколько публичных комментариев со стороны Госдепартамента о том, что это возможно, что до 1 сентября некие меры будут приняты».

    При этом Рябков подчеркнул: российская сторона уже предупредила американских коллег, что «такое решение было бы ущербным и политически вредным, привело бы к следующему действию со стороны Москвы, и ситуация в двусторонних отношениях усугубилась бы еще больше».

    Сергей Рябков: «Мне непонятна в принципе постановка вопроса об ответных мерах со стороны США в этой ситуации».

    Дипломат, в частности, напомнил, что решение Москвы о сокращении штата американской дипмиссии являлось ответом «на ничем не обоснованную высылку из США российских дипломатов в конце прошлого года, которая сопровождалась также противоправным изъятием российской дипсобственности».

    Рябков также подчеркнул, что ответ России последовал лишь спустя семь месяцев и «только после того, как Палата представителей проголосовала в пользу принятия беспрецедентного санкционного закона».

    Сергей Рябков: «То есть по логике жанра мы должны еще давать ответ на санкционный закон».

    МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с количеством российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. То есть американскую дипмиссию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников.

    Посольство США в связи с этим объявило об увеличении сроков обработки заявлений россиян на неиммиграционные визы.

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