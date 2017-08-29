Почтовые воры: полиция ищет похитителей посылок у россиян

В одном из лесов Липецкой области жители нашли «кладбище» посылок. В дело вмешалась полиция. Выяснилось, что эта свалка упаковок смартфонов и гаджетов, которые не дошли до адресатов, — далеко не единственная. Подобное происходит и в других регионах страны.
Сообщения о том, что обнаружено очередное «кладбище» не дошедших до адресатов посылок, приходят из разных уголков России. На этот раз нечистого на руку курьера ищут среди липецких почтальонов.
Супруги Семёновы возвращались домой из Воронежа и решили сделать остановку, чтобы размяться после долгого пути. Тогда и увидели множество вскрытых посылок. Скорее всего, китайские смартфоны и планшеты, которые не дошли до адресатов, уже в руках новых покупателей. Похититель — очевидно, сотрудник службы доставки, — мелочиться не стал. Например, зубные щетки выбросил в лесу вместе с упаковками от более дорогих товаров.
Максим Филиппов: «Я заказывал детские вещи, мышку себе заказал, племяннице набор для маникюра и педикюра. Посылок семь не пришло. Но я спорил с продавцом, деньги мне вернули».
Очевидно, этот факт и развязал руки недобросовестным курьерам. Деньги за недошедшие товары китайские отправители после непродолжительных споров обычно возвращают. Так что пострадавших заказчиков, по сути, и нет. Вернув деньги, жаловаться клиенты уже не видят смысла.
В Ростове-на-Дону, после того, как видеокадры сваленных в кучу упаковок от недошедших посылок попали в Сеть, похитителя быстро вычислили. Им оказался сотрудник сортировочного цеха отделения «Почты России». Служба безопасности липецкого филиала тоже уже взялась за расследование инцидента. Недобросовестного сотрудника пообещали уволить, а все материалы внутренней проверки передать в правоохранительные органы.
Очередной инцидент с украденными посылками стал уроком и для руководства «Почты России». В компании решили заключить договор с представителями столь популярного для россиян китайского интернет-ресурса. С 1 сентября все данные об отправлениях в нашу страну иностранцы будут передавать российскому оператору почтовых услуг. После того как все посылки будут зарегистрированы, у похитителей чужих заказов не останется шансов остаться незамеченными.
Супруги Семёновы возвращались домой из Воронежа и решили сделать остановку, чтобы размяться после долгого пути. Тогда и увидели множество вскрытых посылок. Скорее всего, китайские смартфоны и планшеты, которые не дошли до адресатов, уже в руках новых покупателей. Похититель — очевидно, сотрудник службы доставки, — мелочиться не стал. Например, зубные щетки выбросил в лесу вместе с упаковками от более дорогих товаров.
Максим Филиппов: «Я заказывал детские вещи, мышку себе заказал, племяннице набор для маникюра и педикюра. Посылок семь не пришло. Но я спорил с продавцом, деньги мне вернули».
Очевидно, этот факт и развязал руки недобросовестным курьерам. Деньги за недошедшие товары китайские отправители после непродолжительных споров обычно возвращают. Так что пострадавших заказчиков, по сути, и нет. Вернув деньги, жаловаться клиенты уже не видят смысла.
В Ростове-на-Дону, после того, как видеокадры сваленных в кучу упаковок от недошедших посылок попали в Сеть, похитителя быстро вычислили. Им оказался сотрудник сортировочного цеха отделения «Почты России». Служба безопасности липецкого филиала тоже уже взялась за расследование инцидента. Недобросовестного сотрудника пообещали уволить, а все материалы внутренней проверки передать в правоохранительные органы.
Очередной инцидент с украденными посылками стал уроком и для руководства «Почты России». В компании решили заключить договор с представителями столь популярного для россиян китайского интернет-ресурса. С 1 сентября все данные об отправлениях в нашу страну иностранцы будут передавать российскому оператору почтовых услуг. После того как все посылки будут зарегистрированы, у похитителей чужих заказов не останется шансов остаться незамеченными.
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