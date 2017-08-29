«Кладбище» вскрытых посылок из Китая найдено в Липецкой области

Очередной скандал с участием «Почты России». На этот раз в Липецкой области.
Там обнаружили «кладбище» посылок из Китая. Упаковки от смартфонов, электрических зубных щеток, игрушек и прочих недешевых гаджетов и мелочей вскрыты и разбросаны.
Видно, что злоумышленники не торопились и выбирали, что прибрать к рукам. Такие свалки в последнее время встречаются в разных регионах. Во всех случаях похитителями оказывались сотрудники службы доставки. В настоящее время ими занимаются полицейские. А посылки, похоже, придется записать в пропавшие без вести.
Видно, что злоумышленники не торопились и выбирали, что прибрать к рукам. Такие свалки в последнее время встречаются в разных регионах. Во всех случаях похитителями оказывались сотрудники службы доставки. В настоящее время ими занимаются полицейские. А посылки, похоже, придется записать в пропавшие без вести.
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