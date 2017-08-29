«Все это стоит того»: Шарапова поделилась эмоциями после победы над Халеп

Россиянка Мария Шарапова заявила, что победа на второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США по теннису — это то, ради чего стоило возвращаться на корт.
Для российской теннисистки это был первый матч на турнирах Большого шлема с момента возвращения на корт после дисквалификации за употребление мельдония. Шарапова победила в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:3.
Мария Шарапова: «Это прайм-тайм, детка. Иногда вы задаетесь вопросом, зачем вы вкладываете все в эту тяжелую работу, — именно поэтому. Вы думаете, что это еще один день, еще одна возможность, но это гораздо больше. Вы никогда не знаете, как будете чувствовать себя до матч-пойнта, но вы понимаете, что все это стоит того».
Спортсменка также добавила, что за ее «маленьким черным платьем и кристаллами Swarovski скрывается девушка с большой силой воли, и она никуда не денется».
Позже Шарпова написала в Twitter, что после победы над Халеп не может уснуть.
Мария Шарапова: «Нью-Йорк, вау! Разве я могу спать после такого!»
Мария Шарапова: «Это прайм-тайм, детка. Иногда вы задаетесь вопросом, зачем вы вкладываете все в эту тяжелую работу, — именно поэтому. Вы думаете, что это еще один день, еще одна возможность, но это гораздо больше. Вы никогда не знаете, как будете чувствовать себя до матч-пойнта, но вы понимаете, что все это стоит того».
Спортсменка также добавила, что за ее «маленьким черным платьем и кристаллами Swarovski скрывается девушка с большой силой воли, и она никуда не денется».
Позже Шарпова написала в Twitter, что после победы над Халеп не может уснуть.
Мария Шарапова: «Нью-Йорк, вау! Разве я могу спать после такого!»
New York, WOW!! How can I sleep after this! @usopen pic.twitter.com/mtIbMEW24f— Maria Sharapova (@MariaSharapova) August 29, 2017
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