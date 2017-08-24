Шарапова покорила поклонников платьем для US Open: фото

Мария Шарапова будет выступать на Открытом чемпионате США в черном платье, украшенном кружевами и кристаллами Swarovski.
Свою фотографию в наряде, который разработал итальянский дизайнер Риккардо Тисси, тенниска опубликовала в Instagram.
Поклонники поспешили выразить Марии свое восхищение и признали платье очень модным.
Открытый чемпионат США (US Open) пройдет с 28 августа по 10 сентября. Шарапова получила специальное приглашение от организаторов (так называемый wild card), что позволит ей впервые выступить на турнире Большого шлема после дисквалификации.
Поклонники поспешили выразить Марии свое восхищение и признали платье очень модным.
Открытый чемпионат США (US Open) пройдет с 28 августа по 10 сентября. Шарапова получила специальное приглашение от организаторов (так называемый wild card), что позволит ей впервые выступить на турнире Большого шлема после дисквалификации.
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