Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 22:38

    Шарапова покорила поклонников платьем для US Open: фото

    2 комментария
    Шарапова покорила поклонников платьем для US Open: фото

    Шарапова покорила поклонников платьем для US Open: фото

    Шарапова покорила поклонников платьем для US Open: фото

    Мария Шарапова будет выступать на Открытом чемпионате США в черном платье, украшенном кружевами и кристаллами Swarovski.

    Свою фотографию в наряде, который разработал итальянский дизайнер Риккардо Тисси, тенниска опубликовала в Instagram.



    Поклонники поспешили выразить Марии свое восхищение и признали платье очень модным.

    Открытый чемпионат США (US Open) пройдет с 28 августа по 10 сентября. Шарапова получила специальное приглашение от организаторов (так называемый wild card), что позволит ей впервые выступить на турнире Большого шлема после дисквалификации.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru