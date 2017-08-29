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  • 29.08, 09:21
    Путин потребовал избегать волокиты с оформлением помощи погорельцам. Волгоградская область, МЧС, Путин, Ростов-на-Дону, Ростовская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин потребовал избегать волокиты с оформлением помощи погорельцам

    Путин потребовал избегать волокиты с оформлением помощи погорельцам

    1 комментарий
    Путин потребовал избегать волокиты с оформлением помощи погорельцам

    Путин потребовал избегать волокиты с оформлением помощи погорельцам

    Путин потребовал избегать волокиты с оформлением помощи погорельцам

      Владимир Путин провел совещание с главой МЧС и руководителями регионов, в которых недавно справлялись с крупными пожарами.

      Глава государства потребовал разобраться в причинах и определить размер компенсаций людям. По словам Владимира Пучкова, основные спасательные работы уже завершены, и сейчас решается вопрос адресной помощи пострадавшим.

      Владимир Путин, президент РФ: «На что хочу обратить внимание — чтобы волокиты не было. Особенно связанной с оформлением документов, если они сгорели. Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно. И не должно быть тех сбоев, с которыми мы столкнулись недавно — требование оплаты справок и документов».

      Главы Волгоградской и Ростовской областей доложили президенту о том, где сейчас размещены люди, как планируют восстанавливать жилье, и поблагодарили за оперативную финансовую помощь из федерального бюджета.

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