Путин потребовал избегать волокиты с оформлением помощи погорельцам

Владимир Путин провел совещание с главой МЧС и руководителями регионов, в которых недавно справлялись с крупными пожарами.
Глава государства потребовал разобраться в причинах и определить размер компенсаций людям. По словам Владимира Пучкова, основные спасательные работы уже завершены, и сейчас решается вопрос адресной помощи пострадавшим.
Владимир Путин, президент РФ: «На что хочу обратить внимание — чтобы волокиты не было. Особенно связанной с оформлением документов, если они сгорели. Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно. И не должно быть тех сбоев, с которыми мы столкнулись недавно — требование оплаты справок и документов».
Главы Волгоградской и Ростовской областей доложили президенту о том, где сейчас размещены люди, как планируют восстанавливать жилье, и поблагодарили за оперативную финансовую помощь из федерального бюджета.
Владимир Путин, президент РФ: «На что хочу обратить внимание — чтобы волокиты не было. Особенно связанной с оформлением документов, если они сгорели. Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно. И не должно быть тех сбоев, с которыми мы столкнулись недавно — требование оплаты справок и документов».
Главы Волгоградской и Ростовской областей доложили президенту о том, где сейчас размещены люди, как планируют восстанавливать жилье, и поблагодарили за оперативную финансовую помощь из федерального бюджета.
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