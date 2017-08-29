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  • 29.08, 07:51
    Обстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ. Краснодар, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ

    Обстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ

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    Обстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ

    Обстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ

    Обстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ

      В Краснодаре идет спецоперация — ищут водителя и пассажира, которые открыли стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

      Полицейские пытались остановить машину для проверки документов, но нарушители ранили одного из стражей порядка и скрылись. Момент побега одного из них зафиксировала камера наблюдения.

      На кадрах видно, как мужчина бежит по дороге с предметом, похожим на оружие. В МВД уже назвали имена подозреваемых — это Никита Медведев и Дмитрий Карачкин. Известно, что они вооружены и могут при задержании оказать сопротивление.

      Автомат, ружья и патроны были обнаружены и в брошеной машине. По информации правоохранителей, молодые люди связаны с преступной группировкой.

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