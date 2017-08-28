В Краснодаре ищут мужчин, расстрелявших полицейских из автомобиля

В Краснодаре идут масштабные поиски водителя и пассажира, которые открыли стрельбу по сотрудникам ГИБДД. Полицейские пытались остановить машину для проверки документов на посту ДПС, но нарушители ранили одного из стражей порядка и скрылись. В МВД уже назвали имена подозреваемых — это Никита Медведев и Дмитрий Карачкин.

607 Краснодар

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стрельба

В городе начали спецоперацию. По тревоге подняты дополнительные силы правоохранителей. Патрульные дежурят на выезде из Краснодара, оперативники проверяют территорию неподалеку от места ЧП, опрашивают очевидцев.



Экипаж, который и встретил сопротивление автомобилиста, уже дал показания и назвал приметы подозреваемых. Одного из них запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина бежит по дороге с предметом, похожим на оружие. Запись сделана сразу после ДТП, которое устроили вероятные преступники. Пытаясь уйти от погони, водитель машины нарушителей не справился с управлением и врезался в другие автомобили. В брошенной машине правоохранители нашли оружие — автомат, ружья и патроны.