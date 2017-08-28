Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 19:45
    В Краснодаре ищут мужчин, расстрелявших полицейских из автомобиля. Краснодар, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Краснодаре ищут мужчин, расстрелявших полицейских из автомобиля

    В Краснодаре ищут мужчин, расстрелявших полицейских из автомобиля

    комментировать
    В Краснодаре ищут мужчин, расстрелявших полицейских из автомобиля

    В Краснодаре ищут мужчин, расстрелявших полицейских из автомобиля

    В Краснодаре ищут мужчин, расстрелявших полицейских из автомобиля

      В Краснодаре идут масштабные поиски водителя и пассажира, которые открыли стрельбу по сотрудникам ГИБДД. Полицейские пытались остановить машину для проверки документов на посту ДПС, но нарушители ранили одного из стражей порядка и скрылись. В МВД уже назвали имена подозреваемых — это Никита Медведев и Дмитрий Карачкин.

      В городе начали спецоперацию. По тревоге подняты дополнительные силы правоохранителей. Патрульные дежурят на выезде из Краснодара, оперативники проверяют территорию неподалеку от места ЧП, опрашивают очевидцев.

      Экипаж, который и встретил сопротивление автомобилиста, уже дал показания и назвал приметы подозреваемых. Одного из них запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина бежит по дороге с предметом, похожим на оружие. Запись сделана сразу после ДТП, которое устроили вероятные преступники. Пытаясь уйти от погони, водитель машины нарушителей не справился с управлением и врезался в другие автомобили. В брошенной машине правоохранители нашли оружие — автомат, ружья и патроны.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru