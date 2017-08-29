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  • 29.08, 03:19
    Инфляция похмелья: поможет ли дорогая водка «отрезвлению» страны. Минздрав, алкоголь, спецрепортаж Итогов дня, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИнфляция похмелья: поможет ли дорогая водка «отрезвлению» страны

    Инфляция похмелья: поможет ли дорогая водка «отрезвлению» страны

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    Инфляция похмелья: поможет ли дорогая водка «отрезвлению» страны

    Инфляция похмелья: поможет ли дорогая водка «отрезвлению» страны

    Инфляция похмелья: поможет ли дорогая водка «отрезвлению» страны

      За бутылку водки в России предлагают брать минимум 300 рублей. Почему медики требуют поднять цены именно сейчас и не ждет ли нас новая волна «Боярышника»?

      Как аргумент в пользу здорового образа жизни предлагает Минздрав расценивать свою инициативу поднять цены на крепкий алкоголь. Логика такова: если водка будет дорожать быстрее роста инфляции, россияне неминуемо сделают выбор в пользу менее крепких алкогольных напитков.

      Только особого энтузиазма эта инициатива, похоже, не вызвала. Почему? Оправдается ли расчет или нас ждет новая волна «Боярышника»? Почему медики требуют поднять цены на крепкое именно сейчас, когда, согласно статистике, россияне вроде бы начали массово завязывать с алкоголем?

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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