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  • 28.08, 06:07

    СМИ: Минздрав назвал оптимальную цену бутылки водки

    3 комментария
    • Фото РИА Новости, Алексей Куденко
    СМИ: Минздрав назвал оптимальную цену бутылки водки

    СМИ: Минздрав назвал оптимальную цену бутылки водки

    СМИ: Минздрав назвал оптимальную цену бутылки водки
  • Фото РИА Новости, Алексей Куденко

    • Крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции, считают в Минздраве РФ. И предлагают поднять цену на бутылку водки до 300 рублей и выше.

    Нынешнее законодательство предполагает, что ставка акциза на крепкий алкоголь не изменится до 2020 года. Минздрав предлагает Минфину пересмотреть ее уже в 2018 году.

    Минимальная розничная цена бутылки водки в 0,5 литра на сегодня составляет 205 рублей. Оптимальная цена такой бутылки — более 300 рублей, уверены в ведомстве.

    По информации газеты «Известия», Минздрав направил в Минфин предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. Водка должна дорожать быстрее инфляции, чтобы население переходило на менее крепкие напитки, пояснили в ведомстве.

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