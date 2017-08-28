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  • 28.08, 15:13
    Сыновья принцессы Дианы впервые за 20 лет публично обвинили в ее смерти журналистов. Великобритания, журналистика, интервью, монархи и августейшие особы, принц Гарри, принц Уильям, принцесса Диана, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСыновья принцессы Дианы впервые за 20 лет публично обвинили в ее смерти журналистов

    Сыновья принцессы Дианы впервые за 20 лет публично обвинили в ее смерти журналистов

    1 комментарий
    Сыновья принцессы Дианы впервые за 20 лет публично обвинили в ее смерти журналистов

    Сыновья принцессы Дианы впервые за 20 лет публично обвинили в ее смерти журналистов

    Сыновья принцессы Дианы впервые за 20 лет публично обвинили в ее смерти журналистов

      Только через 20 лет после смерти принцессы Дианы ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, согласились на серию телевизионных интервью.

      В интервью BBC принцы Уильям и Гарри заявили, что придерживаются одной из основных версий трагедии, согласно которой именно журналисты спровоцировали роковую аварию в Париже, и каждый из них должен нести коллективную ответственность за гибель матери.

      Принц Уильям: «Как свора собак, они преследовали ее повсюду. Выслеживали ее, плевались в нее, кричали, пытались спровоцировать ее на ответную злобу, эмоцию, которая хорошо бы смотрелась в кадре».

      Принц Гарри: «Одно из самых ужасных воспоминаний детства: мы с мамой ехали в теннисный клуб, и маму так замучили парни на мотоцикле, что она припарковала машину и погналась за ними. Потом вернулась к нам и рыдала, не могла остановиться. Это было ужасно видеть маму такой несчастной».

      Машина с пьяным водителем за рулем, охранником из отеля Ritz, самой Дианой, которая всегда, кроме этого единственного раза, пристегивалась ремнями безопасности, и ее бойфрендом Доди аль-Файедом уходила от папарацци на скорости 195 километров в час по парижскому тоннелю. Водитель потерял контроль, и их Mercedes врезался в отбойник. Доди и водитель погибли на месте, охранник выжил, Диана умерла в больнице на операционном столе той же ночью.

      Принц Гарри: «Те люди, которые спровоцировали автокатастрофу, папарацци, фотографировали ее, когда она сидела на заднем сиденье разбитой машины. У нее были ужасные травмы головы, но она еще была жива, еще дышала и могла видеть те же лица ее мучителей-фотографов, которые загнали ее до смерти. И теперь они делали ее последние снимки. А потом продали их за большие деньги агентствам».

      Пресса попыталась переложить ответственность за гибель Дианы на Елизавету II и принца Чарльза. Сторонники теорий заговора обвиняли саму королеву в организации автокатастрофы. Более солидные издания ругали ее за то, что она недостаточно публично посыпала голову пеплом.

      Подданные упрекали королеву, что она осталась в тихой Шотландии, когда Лондон бился и задыхался в истерике. Люди хотели видеть у Букингемского дворца скорбящего монарха в трауре, но ее там не было. Она была в Шотландии, в семи сотнях километров от Лондона. В эти дни Елизавета решила быть бабушкой, а не королевой: она считала, что важнее быть с маленькими принцами, чем со своей нацией, а везти их в Лондон до похорон она не хотела и оставила их скорбеть в тишине и покое.

      Диана погибла в ночь на 31 августа. Чарльз, который был с детьми в замке Балморал, хотел разбудить сыновей и тут же сообщить им новость. Но Елизавета II запретила тревожить последний счастливый сон их детства.

      Принц Уильям: «Все газеты были удалены из нашего поля зрения, все телевизоры выключены. Мы не знали, что в мире такая огромная реакция на ее гибель».

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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