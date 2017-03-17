Даже через 20 лет гибель принцессы Дианы вызывает много вопросов: расследование НТВ

Британский принц Уильям едет в Париж, где он не был целых двадцать лет: с того момента, как в автокатастрофе на набережной Сены погибла его мать, принцесса Диана. Ее смерть — одна из самых загадочных страниц в истории, ведь однозначного ответа на вопрос, что же было истинной причиной того ДТП, никто так и не дал.
Кто же виноват — пьяный водитель, назойливые папарацци, королевская семья, не простившая Диане развода, или британские спецслужбы, стремившиеся помешать ее браку с сыном арабского миллиардера? Какие секреты сейчас, через два десятилетия, решились раскрыть приближенные принцессы? Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Старые видеокадры, давно ставшие хроникой, теперь смотрятся как художественное кино. Конечно, сказочное: красивое платье, настоящий принц, карета, запряженная белыми лошадьми, и смущенная девушка, ставшая принцессой. Как же ее не полюбить?
И каким же шоком оказалась для всех ее гибель. Когда Диана погибла, ее старшему сыну Уильяму было 15. Теперь ему почти 35. Вместе с женой они уже ездили в Сингапур: в точно такой же тур, который был запланирован для его матери. Теперь они едут в Париж, последний город принцессы Дианы.
О тоннеле Альма вот уже 20 лет говорят с обязательным уточнением: место гибели Дианы. Для ее поклонников это по-прежнему место паломничества. А факел, установленный здесь за 8 лет до трагедии, как символ французско-американской дружбы, совсем утратил свой первоначальный смысл. Воспринимается обществом, как неофициальный мемориал погибшей принцессе Диане.
Детали ее последнего вечера вроде бы известны каждому. Опубликовано даже видео с камер наблюдения отеля Ritz. Вот Диана и ее друг Доди Аль-Файед выходят в холл гостиницы. Через мгновение они сядут в машину. Но и 20 лет спустя для многих неочевиден ответ на вопрос, почему она разбилась.
Дики Арбитер, бывший пресс-секретарь Букингемского дворца: «Каждый ее чих сразу попадал под внимание СМИ. Если она надевала короткое платье, его сразу сравнивали с предыдущими нарядами. Сразу начинали обсуждать, надела ли она чулки со швом или без шва, надела ли она колготки или чулки».
Журналист и телеведущий, бывший пресс-секретарь королевы привычно винит в трагедии репортеров. Диана была у всех на устах, всегда под прицелом камер.
Дики Арбитер: «Вот что было причиной. Не то, что происходило в их собственной семье, а то, что происходило вне семьи».
Версию о причастности к аварии королевской семьи и британских спецслужб никто так не доказал, и вряд ли сможет когда-нибудь это сделать. Но и официальную версию «водитель Дианы и аль-Файеда слишком много выпил» все время ставят под сомнение.
Фрэнсис Жиллери, автор книги о принцессе Диане: «Я понял, что нужно копать. И выяснил: то, что доказывали официальные источники, было неправдой».
Французский журналист Фрэнсис Жиллери несколько лет вел собственное расследование. Он не верит в данные экспертизы водителя. Считает, что пробирку подменили во время исследования. Но железного объяснения этому у Фрэнсиса нет. Только сомнения.
Фрэнсис Жиллери: «Довольно сложно понять, почему в Париже сидя на заднем сидении оба пассажира умерли. Именно оба. Я уверяю: многие хотели, чтобы эта авария произошла».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Старые видеокадры, давно ставшие хроникой, теперь смотрятся как художественное кино. Конечно, сказочное: красивое платье, настоящий принц, карета, запряженная белыми лошадьми, и смущенная девушка, ставшая принцессой. Как же ее не полюбить?
И каким же шоком оказалась для всех ее гибель. Когда Диана погибла, ее старшему сыну Уильяму было 15. Теперь ему почти 35. Вместе с женой они уже ездили в Сингапур: в точно такой же тур, который был запланирован для его матери. Теперь они едут в Париж, последний город принцессы Дианы.
О тоннеле Альма вот уже 20 лет говорят с обязательным уточнением: место гибели Дианы. Для ее поклонников это по-прежнему место паломничества. А факел, установленный здесь за 8 лет до трагедии, как символ французско-американской дружбы, совсем утратил свой первоначальный смысл. Воспринимается обществом, как неофициальный мемориал погибшей принцессе Диане.
Детали ее последнего вечера вроде бы известны каждому. Опубликовано даже видео с камер наблюдения отеля Ritz. Вот Диана и ее друг Доди Аль-Файед выходят в холл гостиницы. Через мгновение они сядут в машину. Но и 20 лет спустя для многих неочевиден ответ на вопрос, почему она разбилась.
Дики Арбитер, бывший пресс-секретарь Букингемского дворца: «Каждый ее чих сразу попадал под внимание СМИ. Если она надевала короткое платье, его сразу сравнивали с предыдущими нарядами. Сразу начинали обсуждать, надела ли она чулки со швом или без шва, надела ли она колготки или чулки».
Журналист и телеведущий, бывший пресс-секретарь королевы привычно винит в трагедии репортеров. Диана была у всех на устах, всегда под прицелом камер.
Дики Арбитер: «Вот что было причиной. Не то, что происходило в их собственной семье, а то, что происходило вне семьи».
Версию о причастности к аварии королевской семьи и британских спецслужб никто так не доказал, и вряд ли сможет когда-нибудь это сделать. Но и официальную версию «водитель Дианы и аль-Файеда слишком много выпил» все время ставят под сомнение.
Фрэнсис Жиллери, автор книги о принцессе Диане: «Я понял, что нужно копать. И выяснил: то, что доказывали официальные источники, было неправдой».
Французский журналист Фрэнсис Жиллери несколько лет вел собственное расследование. Он не верит в данные экспертизы водителя. Считает, что пробирку подменили во время исследования. Но железного объяснения этому у Фрэнсиса нет. Только сомнения.
Фрэнсис Жиллери: «Довольно сложно понять, почему в Париже сидя на заднем сидении оба пассажира умерли. Именно оба. Я уверяю: многие хотели, чтобы эта авария произошла».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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