Железнодорожную арку моста в Крым погрузили на плавучие опоры

Строители моста в Крым продолжают уникальную операцию по транспортировке и установке железнодорожной арки.
Конструкцию весом 6 тысяч тонн переместили на плавучие опоры. Ее транспортируют к месту установки — на фарватерные опоры.
Генподрядчик заявил, что буксировка плавучей системы с аркой на борту «займет продолжительное время», сообщает ТАСС.
Леонид Рыженькин, замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж»: «Средняя скорость хода — 3,5 км/ч, весь путь арки занимает 5 км. Мы планируем в течение суток плавсистему спозиционировать на фарватерном участке, в дальнейшем поднять ее и установить на опоры фарватера».
Длина пролета арки — 227 метров. Высота в высшей точке — 45 метров. Конструкция предусматривает смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, водоотводные лотки, молниезащиту и заземление, систему мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационную и судовую сигнализации, систему централизации и блокировки, связь и опоры освещения, архитектурную подсветку.
Операция по транспортировке арки может занять до трех суток. В ней участвуют более 100 специалистов: моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители. Также задействовано более 10 буксиров, катеров и других судов. В Интернете появилось видео с транспортировкой и монтажом арок в формате 3D.
Ранее сообщалось, что строители завершили возведение свай под опорами автомобильной части конструкции.
Строительство Крымского моста идет в круглосуточном режиме. Планируется, что автомобильное движение по нему откроют в декабре 2018 года.
Генподрядчик заявил, что буксировка плавучей системы с аркой на борту «займет продолжительное время», сообщает ТАСС.
Леонид Рыженькин, замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж»: «Средняя скорость хода — 3,5 км/ч, весь путь арки занимает 5 км. Мы планируем в течение суток плавсистему спозиционировать на фарватерном участке, в дальнейшем поднять ее и установить на опоры фарватера».
Длина пролета арки — 227 метров. Высота в высшей точке — 45 метров. Конструкция предусматривает смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, водоотводные лотки, молниезащиту и заземление, систему мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационную и судовую сигнализации, систему централизации и блокировки, связь и опоры освещения, архитектурную подсветку.
Операция по транспортировке арки может занять до трех суток. В ней участвуют более 100 специалистов: моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители. Также задействовано более 10 буксиров, катеров и других судов. В Интернете появилось видео с транспортировкой и монтажом арок в формате 3D.
Ранее сообщалось, что строители завершили возведение свай под опорами автомобильной части конструкции.
Строительство Крымского моста идет в круглосуточном режиме. Планируется, что автомобильное движение по нему откроют в декабре 2018 года.
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