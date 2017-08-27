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  • 27.08, 21:02

    Железнодорожную арку моста в Крым погрузили на плавучие опоры

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Сергей Мальгавко
    Железнодорожную арку моста в Крым погрузили на плавучие опоры

    Железнодорожную арку моста в Крым погрузили на плавучие опоры

    Железнодорожную арку моста в Крым погрузили на плавучие опоры
  • Фото РИА Новости, Сергей Мальгавко

    • Строители моста в Крым продолжают уникальную операцию по транспортировке и установке железнодорожной арки.

    Конструкцию весом 6 тысяч тонн переместили на плавучие опоры. Ее транспортируют к месту установки — на фарватерные опоры.

    Генподрядчик заявил, что буксировка плавучей системы с аркой на борту «займет продолжительное время», сообщает ТАСС.

    Леонид Рыженькин, замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж»: «Средняя скорость хода — 3,5 км/ч, весь путь арки занимает 5 км. Мы планируем в течение суток плавсистему спозиционировать на фарватерном участке, в дальнейшем поднять ее и установить на опоры фарватера».

    Длина пролета арки — 227 метров. Высота в высшей точке — 45 метров. Конструкция предусматривает смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, водоотводные лотки, молниезащиту и заземление, систему мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационную и судовую сигнализации, систему централизации и блокировки, связь и опоры освещения, архитектурную подсветку.

    Операция по транспортировке арки может занять до трех суток. В ней участвуют более 100 специалистов: моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители. Также задействовано более 10 буксиров, катеров и других судов. В Интернете появилось видео с транспортировкой и монтажом арок в формате 3D.



    смотретьСтроители установили все сваи для автомобильной части моста в Крым
    Строители установили все сваи для автомобильной части моста в Крым
    Ранее сообщалось, что строители завершили возведение свай под опорами автомобильной части конструкции.

    Строительство Крымского моста идет в круглосуточном режиме. Планируется, что автомобильное движение по нему откроют в декабре 2018 года.

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