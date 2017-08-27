Строители моста в Крым начали установку железнодорожной арки

Строители моста в Крым начали первый этап уникальной операции по транспортировке и установке железнодорожной арки.
Вес конструкции составляет более 6 тысяч тонн. В сложнейшей операции, которая может занять до трех суток, участвуют больше 100 специалистов. Это моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители, сообщает «Интерфакс».
Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж»: «Морская операция в проекте Крымского моста уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн».
Ранее сообщалось, что строители завершили возведение свай под опорами автомобильной части конструкции.
Строительство Крымского моста идет в круглосуточном режиме. Планируется, что автомобильное движение по нему откроют в декабре 2018 года.
Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж»: «Морская операция в проекте Крымского моста уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн».
Ранее сообщалось, что строители завершили возведение свай под опорами автомобильной части конструкции.
Строительство Крымского моста идет в круглосуточном режиме. Планируется, что автомобильное движение по нему откроют в декабре 2018 года.
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