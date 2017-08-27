Первая передача
ТВ-Эфир
Первая передача
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.08, 10:26

    Строители моста в Крым начали установку железнодорожной арки

    1 комментарий
    Строители моста в Крым начали установку железнодорожной арки

    Строители моста в Крым начали установку железнодорожной арки

    Строители моста в Крым начали установку железнодорожной арки

    Строители моста в Крым начали первый этап уникальной операции по транспортировке и установке железнодорожной арки.

    Вес конструкции составляет более 6 тысяч тонн. В сложнейшей операции, которая может занять до трех суток, участвуют больше 100 специалистов. Это моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители, сообщает «Интерфакс».

    Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж»: «Морская операция в проекте Крымского моста уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн».

    смотретьСтроители установили все сваи для автомобильной части моста в Крым
    Строители установили все сваи для автомобильной части моста в Крым
    Ранее сообщалось, что строители завершили возведение свай под опорами автомобильной части конструкции.

    Строительство Крымского моста идет в круглосуточном режиме. Планируется, что автомобильное движение по нему откроют в декабре 2018 года.

    Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Воссоединение Крыма с Россией

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru