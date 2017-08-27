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  • 27.08, 19:31
    Смертельный наезд на женщину с ребенком в Москве попал на видео. дети и подростки, ДТП, Москва, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельный наезд на женщину с ребенком в Москве попал на видео

    Смертельный наезд на женщину с ребенком в Москве попал на видео

    9 комментариев
    Смертельный наезд на женщину с ребенком в Москве попал на видео

    Смертельный наезд на женщину с ребенком в Москве попал на видео

    Смертельный наезд на женщину с ребенком в Москве попал на видео

      Авария на Алтуфьевском шоссе, в результате которой погибла женщина, попала на видео.

      Напомним, сегодня на Алтуфьевском шоссе в столице автомобиль сбил женщину и 10-летнего ребенка, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте аварии.

      Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор. Как видно на кадрах, автомобиль двигался на большой скорости. Он налетел на ограждение, сбил пешеходов и вылетел на газон.

      Женщина скончалась до приезда скорой помощи, ребенка и водителя автомобиля госпитализировали. Обстоятельства трагедии выясняются.

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