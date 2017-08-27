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  • 27.08, 13:27

    Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

    1 комментарий
    Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

    Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

    Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

    На Алтуфьевском шоссе в столице автомобиль сбил женщину и 10-летнего ребенка, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте аварии.

    Как сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости в сторону области, налетел на ограждение, сбил пешеходов и вылетел на газон.

    Женщина скончалась до приезда скорой помощи, ребенка 10 лет и водителя автомобиля госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняются.

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