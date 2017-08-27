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  • 27.08, 22:32
    Массовые пожары в регионах: кто остановит волну риелторских поджогов. Волгоградская область, криминал, пожары, Ростовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМассовые пожары в регионах: кто остановит волну риелторских поджогов

    Массовые пожары в регионах: кто остановит волну риелторских поджогов

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    Массовые пожары в регионах: кто остановит волну риелторских поджогов

    Массовые пожары в регионах: кто остановит волну риелторских поджогов

    Массовые пожары в регионах: кто остановит волну риелторских поджогов

      Президент потребовал разобраться и найти виновных в пожарах — в Ростове-на-Дону и Волгоградской области. И здесь речь уже не просто о погорельцах, не просто о помощи пострадавшим, а о поджигателях. Потому что вывод МЧС: это с большой долей вероятности мог быть злой умысел — что в Ростове-на-Дону, где выгорел центр города, что под Волгоградом, где странно вспыхнули гектары леса. Горело там, где горячо спорили с застройщиками.

      Погорельцы в Ростове-на-Дону уверяют, что им угрожали черные риелторы, для которых деньги не пахнут и которые так запросто могли сжечь центр города.

      Это был крупнейший пожар в истории Ростова-на-Дону. Люди покидали дома, успев прихватить лишь документы. Огонь бушевал более суток, сотни домов сгорели дотла. Один человек погиб, почти 700 остались без крыши над головой. Пепелища — все, что осталось от жилых домов на площади почти в 10 тысяч квадратных метров. И это самый лакомый кусок земли, потому что находится в самом центре города. И в то, что пожар возник случайно, там давно уже никто не верит.

      Люди уверены, что их дома выжигали целенаправленно. В течение последних месяцев странные люди ходили по дворам. Сначала представлялись риелторами, потом сотрудниками администрации. Действовали в стиле 90-х: сначала убеждениями, затем угрозами крепкие мужчины вынуждали продать земельные участки за бесценок — якобы под многоэтажную застройку.

      Дома стали гореть с начала лета. Только за первые 10 дней августа там были сожжены пять домовладений. В поджогах жители подозревают застройщика, который возводит элитные многоэтажки рядом с местом пожара. Эта компания уже была замешана в скандальных махинациях с землей. Участок площадью почти в два гектара, на котором ведется строительство, еще в 2013 году был незаконно переведен из статуса муниципальной земли в коммерческую и продан по явно заниженной стоимости.

      К концу недели полиция установила личность риелторов, пытавшихся скупить сгоревшие дома. Следствие проверяет их причастность к поджогам и возможным связям с застройщиком. При виде телекамер директор риелторской компании бросился в бега.

      Центр застроен практически во всех городах, земли не хватает. Поэтому одноэтажную Россию вновь начали постепенно выжигать. Такой варварский способ зачистки земли под застройку практиковался 20 лет назад. Но в последнее время поджигатели вновь активизировались.

      Подробности — в видеоматериале.

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