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  • 23.08, 20:50
    Пучков пообещал ростовским погорельцам индивидуальную помощь. МЧС, пожары, Пучков, Ростов-на-Дону, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПучков пообещал ростовским погорельцам индивидуальную помощь

    Пучков пообещал ростовским погорельцам индивидуальную помощь

    1 комментарий
    Пучков пообещал ростовским погорельцам индивидуальную помощь

    Пучков пообещал ростовским погорельцам индивидуальную помощь

    Пучков пообещал ростовским погорельцам индивидуальную помощь

      По факту пожара в Ростове-на-Дону возбуждено дело о халатности чиновников и коммунальщиков. Конкретные подозреваемые появятся в ходе расследования.

      В больницах по-прежнему остаются семь человек, получивших ожоги во время пожара. Сегодня пострадавших навестил глава МЧС, приехавший в Ростов-на-Дону проконтролировать ход ликвидации последствий масштабного бедствия.

      По словам врачей, жизнь пациентов вне опасности. Люди идут на поправку. За медпомощью из сгоревшего района больше никто не обращался.

      Пункты временного размещения — уже двое суток единственное пристанище для многих погорельцев. Людям продолжают выплачивать единовременную материальную помощь. Уже известно, что правительство России планирует выделить более полумиллиарда рублей на поддержку погорельцев. Помимо единовременных выплат, люди получат компенсацию за утраченное имущество. Но тех, кто лишился крыши над головой, больше всего сейчас волнует жилищный вопрос.

      Из пунктов временного размещения людей, оставшихся без крова, переведут в гостиницы. Пункты расположены на базы школ, а скоро 1 Сентября. Гостиничный быт для погорельцев тоже временная мера. Глава МЧС сегодня заявил, что жилищный вопрос будут решать с каждым индивидуально.

      Владимир Пучков, глава МЧС России: «Все, что касается восстановления жилья и решения всех этих вопросов, мы с руководителем области все эти вопросы проговорили, сейчас будет подготовлена дорожная карта с каждым пострадавшим, с учетом мнения семьи будут проработаны всевозможные варианты с учетом пожеланий».

      смотретьНа ростовских чиновников и коммунальщиков после пожара завели дело о халатности
      На ростовских чиновников и коммунальщиков после пожара завели дело о халатности
      По всей видимости, люди смогут рассчитывать на получение жилищных сертификатов либо на материальную помощь для восстановления сгоревшего жилища.

      Следственный комитет сегодня возбудил уголовное дело по факту гибели человека во время пожара. Судя по всему, следователи хотят проверить, насколько компетентны были действия властей и коммунальных служб во время ЧС. Продолжается выяснение причин крупного пожара в Ростове.

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