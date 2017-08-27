Дочь главы МВД США обругала Трампа из-за закона о трансгендерах

Президент США Дональд Трамп подвергся жесткой критике после запрета трансгендерам служить в армии.
Особенно отличилась дочь главы МВД Райана Зинке. В своем Instagram Дженнифер Детлефсен, служившая в ВМС США, назвала Трампом «позором» и «никогда не служившим куском дерьма».
Дженнифер Детлефсен: «Этот человек — позор. Я пыталась дистанцироваться от политики на своих страницах в соцсетях насколько возможно, но это непростительно. Как ветеран, я говорю: „сядь и заткнись, ты, ничего не знающее, и никогда не служивший кусок дерьма“».
Накануне стало известно, что Трамп вернул запрет на службу трансгендеров в армии, а также запретил тратить бюджетные средства на операции по перемене пола военнослужащих.
По словам президента, американская армия должна быть сосредоточена на «решительных победах» и «не может позволить себе бремени медицинских затрат и нарушений, которые вызывают трансгендеры».
Решение о снятии запрета на службу трансгендеров в армии США было принято при администрации Барака Обамы, однако в силу так и не вступило.
Дженнифер Детлефсен: «Этот человек — позор. Я пыталась дистанцироваться от политики на своих страницах в соцсетях насколько возможно, но это непростительно. Как ветеран, я говорю: „сядь и заткнись, ты, ничего не знающее, и никогда не служивший кусок дерьма“».
Накануне стало известно, что Трамп вернул запрет на службу трансгендеров в армии, а также запретил тратить бюджетные средства на операции по перемене пола военнослужащих.
По словам президента, американская армия должна быть сосредоточена на «решительных победах» и «не может позволить себе бремени медицинских затрат и нарушений, которые вызывают трансгендеры».
Решение о снятии запрета на службу трансгендеров в армии США было принято при администрации Барака Обамы, однако в силу так и не вступило.
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