Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

Президент США вернул отмененный его предшественником запрет на службу трансгендеров в армии, а также запретил тратить бюджетные средства на операции по перемене пола военнослужащих.
В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, содержатся указания главам двух ведомств, говорится о восстановлении запрета на службу в Вооруженных силах людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они относятся с рождения.
Дональд Трамп, президент США: «Я поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности, в компетенцию которого входит береговая охрана, вернуться к действующей на протяжении долгого времени до июня 2016 года политики в отношении трангендеров в военной службе».
В документе также содержится запрет использовать бюджетные средства Минобороны и Министерства внутренней безопасности США для оплаты проведения медицинских процедур по смене пола. Исключением названы только случаи, когда военнослужащие уже начали прохождение курса соответствующих медицинских процедур. Им продолжат оказывать медицинскую помощь.
Трамп также поручил главам ведомств разработать предложения о том, как поступить с трансгендерами, которые уже проходят военную службу.
Трамп подчеркивает, что администрация Барака Обамы, которая отменила запрет на службу трансгендеров в армии, не привела никаких доказательств того, что такое решение «не понизит эффективность армии, не нарушит сплоченность и не повредит ресурсам вооруженных сил». Трамп распорядился тщательно изучить данный вопрос, «чтобы убедиться в том, что продолжение следования такому подходу не будет иметь негативных последствий для вооруженных сил США».
Напомним, о решении запретить трансгендерам служить в американской армии Трамп объявил в Twitter еще 26 июля. Подписанный сегодня документ закрепляет это решение.
По словам Трампа, американская армия «должна быть сосредоточена на решительных победах» и «не может позволить себе бремени медицинских затрат и нарушений, которые вызывают трансгендеры».
Дональд Трамп, президент США: «Я поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности, в компетенцию которого входит береговая охрана, вернуться к действующей на протяжении долгого времени до июня 2016 года политики в отношении трангендеров в военной службе».
В документе также содержится запрет использовать бюджетные средства Минобороны и Министерства внутренней безопасности США для оплаты проведения медицинских процедур по смене пола. Исключением названы только случаи, когда военнослужащие уже начали прохождение курса соответствующих медицинских процедур. Им продолжат оказывать медицинскую помощь.
Трамп также поручил главам ведомств разработать предложения о том, как поступить с трансгендерами, которые уже проходят военную службу.
Трамп подчеркивает, что администрация Барака Обамы, которая отменила запрет на службу трансгендеров в армии, не привела никаких доказательств того, что такое решение «не понизит эффективность армии, не нарушит сплоченность и не повредит ресурсам вооруженных сил». Трамп распорядился тщательно изучить данный вопрос, «чтобы убедиться в том, что продолжение следования такому подходу не будет иметь негативных последствий для вооруженных сил США».
Напомним, о решении запретить трансгендерам служить в американской армии Трамп объявил в Twitter еще 26 июля. Подписанный сегодня документ закрепляет это решение.
По словам Трампа, американская армия «должна быть сосредоточена на решительных победах» и «не может позволить себе бремени медицинских затрат и нарушений, которые вызывают трансгендеры».
In Kemah, TX looking out towards the bay ahead of #hurricaneharvey pic.twitter.com/2HQRJufpBV— Rosa Flores (@RosaFlores) 26 августа 2017 г.
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