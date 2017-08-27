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  • 27.08, 14:59

    Слепцова завершила карьеру в статусе чемпионки мира по летнему биатлону

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    • Фото РИА Новости, Андрей Аносов
    Слепцова завершила карьеру в статусе чемпионки мира по летнему биатлону

    Слепцова завершила карьеру в статусе чемпионки мира по летнему биатлону

    Слепцова завершила карьеру в статусе чемпионки мира по летнему биатлону
  • Фото РИА Новости, Андрей Аносов

    • Российская биатлонистка Светлана Слепцова завершила карьеру уверенной победой в гонке преследования на летнем чемпионате мира, проходящем в Пермском крае. Олимпийская чемпионка 2010 года призналась, что уходит из спорта из-за беременности.

    Слепцова преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 26,7 секунды, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах. Второе место с отставанием 10,9 секунды заняла представительница Украины Надежда Белкина, третье — словачка Паулина Фиалкова (+27,2).

    После гонки в эфире телеканала «Матч ТВ» 31-летняя спортсменка призналась, что завершает карьеру, так как ждет ребенка.

    Светлана Слепцова: «Сегодня отдавалась больше, чем на Олимпиаде. Было особенное давление, очень счастлива, что доставила всем удовольствие. Хотела бы поблагодарить всех. Это моя последняя гонка. Завершаю карьерой из-за того, что скоро стану мамой».

    Слепцова дебютировала в Кубке мира в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах КМ, пять из которых — в индивидуальных гонках. Кроме того, в активе Слепцовой золотые медали Олимпиады в Ванкувере и ЧМ-2010 в эстафете.

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