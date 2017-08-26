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  • 26.08, 14:45

    Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова завершает карьеру

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    • Фото РИА Новости, Андрей Аносов
    Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова завершает карьеру

    Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова завершает карьеру

    Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова завершает карьеру
  • Фото РИА Новости, Андрей Аносов

    • Светлана Слепцова завершит карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край).

    О том, что спортсменка проводит последние две гонки, сообщил корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов. По его словам, турнир станет последним стартом в карьере 31-летней биатлонистки.



    Решение Слепцовой уже прокомментировал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он отметил, что сейчас спортсменке «надо подумать над будущим», передает ТАСС.

    Александр Тихонов: «Я считаю, что она сделала правильно, завершив карьеру. Когда ты не являешься лидером, становится сложно, учитывая операции и все остальное. Результаты говорят сами за себя, Света свое дело сделала, она достойна уважения во всех отношениях».

    Светлана Слепцова завоевала золото Олимпиады 2010 года в Ванкувере в эстафете. Также на ее счету золото и бронза чемпионатов мира, четыре медали чемпионатов Европы и шесть побед на этапах Кубка мира.

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