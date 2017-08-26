Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова завершает карьеру

БИАТЛОННАЯ НОВОСТЬ ДНЯ! И это не шутка! Светлана Слепцова завершает карьеру!!! Этот летний чемпионат мира — последний старт Светланы. Осталось две гонки: сегодня и завтра. Подробности — в эфире @matchtv_channel. Совсем скоро интервью и подробности!

Публикация от Илья Трифанов📺 НЕ Трифонов😉 (@trifanov) Авг 26 2017 в 3:10 PDT