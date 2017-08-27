Поздравление жителей Донецка от «кровавого» Порошенко возмутило пользователей соцсетей

Нет украинского Донецка.Забудь Порось этот город навсегда.Убийца, ты. Донецк,Город--Герой. Его защитили и отстояли жители ДНР !! Спасибо им. — Люба (@TpjuY5BfDNBMtka) 27 августа 2017 г.

«Украинский Донецк»-?? Шоколадный дон педро видит сны? Ничего скоро проснется… — eduard (@edw1966) 27 августа 2017 г.

Не видать ему Донбасса как своих ушей! Погибших ему никто не простит. Всегда будет Порошенко-кровавый. — Алексей Чащин (@s55xrJJfgv8L3iu) 27 августа 2017 г.

Порошенко поздравил «украинский Донецк» с Днем города. Донецк ржал над пьяным угаром ))) https://t.co/ui7XkAeJUO — Dr Alexander Buychik (@AlexBuychik) 27 августа 2017 г.

Ну приехал бы в украинский Донецк, поздравил бы, а что? Или страшно? то в твиттере все герои, особенно когда выпьют))) — Natalia (@sehnsucht2016) 27 августа 2017 г.

Донецк о тебе тоже, уже виселицу сколотили. Ждемссс. — Иван Иванович (@V12Aventador) 27 августа 2017 г.