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  • 27.08, 14:58

    Поздравление жителей Донецка от «кровавого» Порошенко возмутило пользователей соцсетей

    3 комментария
    • Фото РИА Новости, Михаил Палинчак
    Поздравление жителей Донецка от «кровавого» Порошенко возмутило пользователей соцсетей

    Поздравление жителей Донецка от «кровавого» Порошенко возмутило пользователей соцсетей

    Поздравление жителей Донецка от «кровавого» Порошенко возмутило пользователей соцсетей
  • Фото РИА Новости, Михаил Палинчак

    • Заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он поздравил жителей Донецка с Днем города, вызвало негативную реакцию у пользователей социальных сетей.

    Ранее сообщалось, что Порошенко разместил в Facebook поздравительный пост, в котором признался в любви к дончанам, а также пообещал, что вскоре в городе будет звучать украинский гимн. Жители Донецка и пользователи из других городов восприняли это заявление, мягко говоря, негативно.

















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