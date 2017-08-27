Поздравление жителей Донецка от «кровавого» Порошенко возмутило пользователей соцсетей

Заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он поздравил жителей Донецка с Днем города, вызвало негативную реакцию у пользователей социальных сетей.
Ранее сообщалось, что Порошенко разместил в Facebook поздравительный пост, в котором признался в любви к дончанам, а также пообещал, что вскоре в городе будет звучать украинский гимн. Жители Донецка и пользователи из других городов восприняли это заявление, мягко говоря, негативно.
Нет украинского Донецка.Забудь Порось этот город навсегда.Убийца, ты. Донецк,Город--Герой. Его защитили и отстояли жители ДНР !! Спасибо им.— Люба (@TpjuY5BfDNBMtka) 27 августа 2017 г.
«Украинский Донецк»-?? Шоколадный дон педро видит сны? Ничего скоро проснется…— eduard (@edw1966) 27 августа 2017 г.
Не видать ему Донбасса как своих ушей! Погибших ему никто не простит. Всегда будет Порошенко-кровавый.— Алексей Чащин (@s55xrJJfgv8L3iu) 27 августа 2017 г.
Порошенко поздравил «украинский Донецк» с Днем города. Донецк ржал над пьяным угаром ))) https://t.co/ui7XkAeJUO— Dr Alexander Buychik (@AlexBuychik) 27 августа 2017 г.
Ну приехал бы в украинский Донецк, поздравил бы, а что? Или страшно? то в твиттере все герои, особенно когда выпьют)))— Natalia (@sehnsucht2016) 27 августа 2017 г.
Донецк о тебе тоже, уже виселицу сколотили. Ждемссс.— Иван Иванович (@V12Aventador) 27 августа 2017 г.
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